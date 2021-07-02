Чат-бот повідомляє про актуальні правила в'їзду в різні країни світу під час пандемії коронавірусу

В Україні запустили Corona.Travel.Bot, що допомагає швидко дізнатись про правила в'їзду в ту чи ту країну в умовах пандемії коронавірусу.

Бот має два режими моніторингу:

можна стежити за зміною зони – якщо країна закрита для українців, він надішле сповіщення про її відкриття (і навпаки);

можна стежити за змінами правил – бот сповіщатиме, які видалили, а які – додали.

Corona.Travel.Bot бере дані зі сайту Міністерства закордонних справ. Щоб отримати потрібну інформацію, потрібно надіслати боту назву країни, що цікавить (українською мовою) або вибрати її з меню, а після цього підписатися і отримувати сповіщення.

До слова, Австрія та Нідерланди дозволили в'їзд на свою територію повністю вакцинованим українцям. Також з 1 липня в Євросоюзі офіційно почали діяти Covid-сертифікати, що мають спростити поїздки у Європі.

Європейське агентство з лікарських засобів схвалило чотири вацини, щеплення якими дає право на поїздки в ЄС: Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna та Astra Zeneca, виготовлена в ЄС. Окремо державни-члени Євросоюзу можуть самі вирішувати, чи дозволяти мандрівникам в'їзд з вакцинами, що не схвалені ЕМА. Приміром, вакцину Covishield компанії Astra Zeneca, що виготовлена в Індії, та CoronaVac від Sinovac ЕМА не схвалила.