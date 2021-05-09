Видані в Україні документи про щеплення від коронавірусу (так звані Covid-паспорти) визнаватимуться за кордоном, зокрема – у Євросоюзі, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Українські сертифікати здоров’я дадуть змогу людям подорожувати до Європейського Союзу», – написав він у неділю, 9 травня, у Facebook.

За словами Шмигаля, цього тижня в Уряді відбулася нарада щодо розроблення відповідного документа. Україна першою звернулася до ЄС щодо сумісності європейського й українського сертифікатів, запевнив Шмигаль.

Також прем’єр-міністр додав, що Отримання такого сертифіката має стати максимально швидким, зручним і безпечним для кожного українця.

Нагадаємо, що в Євросоюзі з 15 червня введуть єдиний для всіх громадян сертифікат вакцинації проти Covid-19. Документ буде у паперовій та цифровій формах з посиленим захистом персональних даних власників документа.

На сертифікаті буде QR-код, де буде вся потрібна інформація про людину – прізвище, дата народження, номер паспорта, відомості про те, чи пройшла вона вакцинацію та яким препаратом, а також хворіла вона чи ні.

Також Єврокомісія пропонує послабити обмеження на в’їзд для вакцинованих.