Бундесрат як представництво федеральних земель у п'ятницю, 7 травня, схвалив розпорядження уряду Німеччини щодо привілеїв для вакцинованих та одужалих від Covid-19. Перед цим документ схвалив німецький парламент (Бундестаг), пише DW.

Правила, що послаблюють обмеження локдауну для певних груп населення, набудуть чинності після публікації документа в офіційному віснику. Як пише DW Euromaxx, привілеї для вакцинованих чи одужалих від коронавірусу почнуть діяти з неділі, 9 травня.

Передбачається, що вакциновані від коронавірусу, а також ті, хто одужав від COVID-19, зможуть без жодних обмежень зустрічатися з іншими людьми. У разі зустрічі в родинному колі чи серед друзів з тими, хто ще не вакцинувався, їх не враховуватимуть у максимально допустиме число осіб, з якими можна контактувати. Для цих осіб не діятимуть і обмеження комендантської години. Так само їм не потрібно буде відбувати карантин після поїздки за кордон - якщо тільки вони не прибувають з країни чи регіону, де зафіксовані мутовані варіанти коронавірусу. Повністю вакциновані також не повинні пред'являти негативні тести на коронавірус при відвідуванні магазинів чи перукарень.

Повністю вакцинованими в Німеччині вважають тих, хто щонайменше 14 днів тому отримав другу ін'єкцію вакцини від коронавірусу, а у разі застосовуння препарату компанії Johnson & Johnson достатньо й одного щеплення. Для доведення того, що особа одужала від коронавірусу, необхідно надати відповідний лабораторний ПЛР-тест, якому не менше 28 днів, але не більше шести місяців.