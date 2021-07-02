Для в’їзду необхідно мати дві вакцини від коронавірусу

Із 1 липня Австрія та Нідерланди відкрили кордони для українських туристів, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу. Йдеться, зокрема, про щеплення препаратами, які використовує Україна.

Як повідомили у Міністерстві закордонних справ, відвідати ці країни можуть усі вакциновані, з часу щеплення яких минуло більше 14 днів. Для в’їзду до Австрії вакцинація має бути проведена не раніше, ніж за 270 днів до в’їзду. Вакцинація має відбуватися препаратами:

Comirnaty від BioNtech/Pfizer;

Vaxzevria (EU та SK Bio) від AstraZeneca/Covishield від Serum Institute of India;

Janssen від Johnson & Johnson;

Spikevax від Moderna;

BIBP від Sinopharm;

CoronaVac від Sinovac.

Україна з цього переліку використовує вакцини від Pfizer та Sinovac, а також вакцину AstraZeneca різного виробництва.

Для того, щоб в’їхати у Австрію і Нідерланди без проходження самоізоляції та додаткової реєстрації, необхідно мати при собі Covid-сертифікат з QR-кодом, який підтвержує вакцинацію. В Україні такі Covid-сертифікати в електронному або паперовому вигляді мають почати видавати у липні. Українські Covid-сертифікати мають відповідати європейському зразку та визнаватися в ЄС.

Актуальні умови в’їзду до інших країн можна переглянути на інтерактивні мапі МЗС.

Нагадаємо, що з 1 липня Євросоюзі офіційно почали діяти Covid-сертифікати, що мають спростити поїздки у Європі. Європейське агентство з лікарських засобів схвалило чотири вацини, щеплення якими дає право на поїздки в ЄС: Pfizer/BioNTech,Johnson & Johnson, Moderna та Astra Zeneca, виготовлена в ЄС. Окрема державни-члени Євросоюзу можуть самі вирішувати, чи дозволяти мандрівникам в'їзд з вакцинами, що не схвалені ЕМА. Приміром, вакцину Covishield компанії Astra Zeneca, що виготовлена в Індії, та CoronaVac від Sinovac ЕМА не схвалила.