Олегу Кантору загрожує до 10 років тюрми

У п’ятницю, 6 лютого, суд обрав запобіжний захід міському голові Галича Олегу Кантору, затриманому під час отримання хабаря. Мера арештували з заставою у 2,5 млн грн. Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі, посадовця взяли під варту на два місяці – до 4 квітня.

«Сума застави у майже 2,5 млн гривень є цілком обґрунтованою, адже ми виходили з оцінки майнового стану посадовця. Згідно із даними декларації, він є власником 11 об’єктів нерухомого майна, 4 транспортних засобів та зберігає 1,55 млн грн готівкою», - зазначив прокурор Мар’ян Доскоч.

Нагадаємо, Олега Кантора затримали в робочому кабінеті після одержання частини хабаря від місцевого підприємця за сприяння в передачі в довготривалу оренду комунальної земельної ділянки під будівництво заводу. За хабарництво меру Галича загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років, з конфіскацією майна.