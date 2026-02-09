Прикордоннику обиратимуть запобіжний захід

Працівники внутрішньої безпеки Держприкордонслужби спільно з ДБР викрили на хабарництві заступника начальника відділу «Мукачево». Посадовця затримали під час отримання 26 тис. грн за пропуск через КПП трьох ухилянтів без військово-облікових документів.

Про затримання посадовця ДПСУ у понеділок, 9 лютого, повідомив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

«У Мукачеві під час отримання хабаря затримали майора прикордонної служби Артема Ратушняка. З місця події вилучили 26 тис. грн хабаря, мобільний телефон, який використовувався для спілкування з викривачем, і Toyota Land Cruiser Prado 2021 року, яким користувався посадовець», – написав Глагола у телеграмі, оприлюднивши фото підозрюваного.

У затриманого вилучили Toyota Land Cruiser. Фото Віталія Глаголи

У коментарі ZAXID.NET речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова підтвердила затримання посадовця одного з підрозділів.

«Це була реалізація інформації, напрацьованої відділом внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби за сприяння керівництва загону. Після викриття протиправних дій співробітники ВВВБ у подальшому завжди працюють разом з іншими правоохоронними органами в рамках відкритого кримінального провадження. Більше інформації повідомити не можу, оскільки триває слідство», – зазначила Леся Федорова.

За словами Віталія Глаголи, під час обшуків у майора ДПСУ вилучили 27 тис. доларів готівкою. Йому оголосять підозру та обиратимуть запобіжний захід.