Сержант ДПСУ за 1 тис. доларів вказав час і місце для переправлення сигарет в Румунію

Виноградівський районний суд визнав сержанта ДПСУ Михайла С. винним у хабарництві і призначив йому 25,5 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 15 січня, у вересні 2021 року біля річки Тиса, на Виноградівщині, прикордонник запропонував контрабандисту свої послуги. Він пообіцяв вказати час, коли певна ділянка кордону буде поза зоною спостереження і через неї можна буде переправити сигарети в Румунію.

Через місяць контрабандисти скористалися порадами Михайла С., за що під час зустрічі на автомийці передали йому 1 тис. доларів.

Під час судового засідання прикордонник уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Антон Кашуба визнав інспектора ДПСУ винним у хабарництві і призначив йому 25,5 тис. грн штрафу. Вирок можуть оскаржити.