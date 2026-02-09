Першу підгодівлю проводять одразу після сходження снігу

Підживлення є ключовим етапом у догляді за малиною, адже саме воно визначає кількість і якість майбутнього врожаю. Після зими рослина потребує відновлення, поживних речовин і підтримки для активного росту. Вчасно внесені добрива допомагають кущам сформувати міцні пагони та закласти основу для рясного плодоношення. Чим підживити кущі, пише «Сенсація».

Азотне підживлення після танення снігу

Першу підгодівлю проводять одразу після сходження снігу, коли бруньки ще не рушили в ріст. У цей період малина найбільше потребує азоту, який стимулює розвиток пагонів і листяної маси. Для підживлення використовують мінеральні азотні добрива, рівномірно розподіляючи приблизно 20 г на один квадратний метр ділянки.

Комплексні мінеральні добрива на початку активного росту

Коли кущі починають активно нарощувати зелену масу, одного азоту стає недостатньо. У цей час доцільно внести комплексні мінеральні добрива, що містять азот, фосфор і калій. Таке поєднання зміцнює рослину, підвищує її стійкість і позитивно впливає на формування зав’язі. Оптимальна норма внесення становить близько 60 г на квадратний метр.

Органічне підживлення для покращення ґрунту

Органічні добрива відіграють важливу роль у вирощуванні малини, оскільки не лише живлять рослину, а й покращують стан ґрунту. Перегній або компост розкладають навколо кущів шаром до 7 см, після чого злегка перемішують із верхнім шаром землі. Така підгодівля сприяє утриманню вологи, покращує доступ повітря до коріння та створює сприятливі умови для розвитку рослини.