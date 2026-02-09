У лютому потреба рослин у волозі повільно зростає

Лютий є місяцем спостереження та помірного догляду. Поступове коригування поливу, достатнє освітлення, обережне підживлення й увага до умов утримання допоможуть рослинам без стресу перейти до активного весняного росту та вже в березні тішити здоровим виглядом. «Сім днів» пише про основні поради, які підходять для більшості кімнатних рослин.

Збільшуйте полив поступово

У лютому потреба рослин у волозі повільно зростає, але коренева система ще не працює на повну силу. Поливайте рослини лише після підсихання верхнього шару ґрунту на глибину 2–3 см. У середньому це один або два поливи на тиждень.

Надлишок води в цей період є однією з найпоширеніших помилок. Застій вологи, особливо за прохолодної температури в приміщенні, може спричинити загнивання коріння.

Забезпечуйте достатнє освітлення

Світло є основним сигналом для відновлення ростових процесів. У лютому доцільно переставляти горщики ближче до вікон, переважно південного або східного напрямку. За нестачі природного освітлення варто використовувати фітолампи.

Додаткове світло протягом 10–12 годин на добу допомагає уникнути витягування пагонів і сприяє формуванню здорового листя.

Починайте підживлення обережно

Із середини лютого допускається поступове внесення добрив. Використовуйте рідкі універсальні засоби для кімнатних рослин, розводячи їх у концентрації вдвічі меншій за рекомендовану.

Підживлюйте рослини не частіше ніж раз на 2–4 тижні. Кактуси та більшість сукулентів, які все ще перебувають у стані спокою, підживлювати не варто.

Плануйте пересадку заздалегідь

Лютий більше підходить для підготовки до пересадки, ніж для її масового проведення. Якщо рослина переросла горщик, має ущільнений ґрунт або ослаблену кореневу систему, пересадку краще запланувати на кінець лютого або початок березня.

Новий горщик обирайте на 2–3 см більший у діаметрі, обов’язково з дренажними отворами та якісним свіжим субстратом.

Підтримуйте оптимальну вологість повітря

Опалювальний сезон значно знижує вологість повітря, що особливо негативно впливає на тропічні рослини. Оптимальний рівень вологості становить 50–60 %.

Для його підтримання обприскуйте листя теплою водою кілька разів на тиждень, використовуйте зволожувач повітря або розміщуйте поруч ємності з вологим керамзитом. Уникайте потрапляння води на квіти та точки росту.

Регулярно оглядайте рослини

Ослаблення після зими та сухе повітря створюють сприятливі умови для появи шкідників. У лютому варто систематично оглядати нижній бік листя, стебла та поверхню ґрунту.

У разі виявлення кліщів, попелиці чи інших шкідників видаляйте уражені частини та обробляйте рослини мильним розчином або відповідним захисним засобом.

Захищайте від протягів і перепадів температури

Кімнатні рослини чутливо реагують на холодні потоки повітря з вікон і дверей, а також на близькість опалювальних приладів. Оптимальна температура для більшості видів становить 18–22 °C удень і не нижче 15 °C уночі.

За різких похолодань горщики варто тимчасово переміщувати в більш захищене місце або додатково утеплювати. Варто враховувати, що сукуленти, кактуси та тропічні культури мають різні вимоги до догляду.