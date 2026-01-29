Полуниця «Азія» формує потужні, добре розвинені кущі з міцною кореневою системою

Серед сучасних сортів полуниці дедалі частіше звучить назва «Азія». Саме її агрономи називають одним із головних фаворитів 2026 року. Сорт активно поширюється як серед фермерів, так і серед дачників завдяки поєднанню високої врожайності, стабільного плодоношення та відмінних смакових якостей. Детальніше про цей сорт пише «Сенсація».

Особливості кущів і росту

Полуниця «Азія» формує потужні, добре розвинені кущі з міцною кореневою системою. Рослина швидко адаптується до різних умов вирощування та здатна активно розвиватися навіть на неідеальних ґрунтах. Завдяки сильному корінню кущі краще переносять короткочасну посуху та перепади температур.

Розмір і зовнішній вигляд ягід

Ягоди цього сорту мають рівну, правильну форму та насичений блиск. Середня вага плодів становить близько 30–35 грамів, проте за гарного догляду окремі ягоди можуть досягати 80–90 грамів. Такий розмір робить сорт привабливим не лише для домашнього споживання, а й для продажу.

Смак і призначення врожаю

Полуниця «Азія» відзначається вираженим ароматом, соковитим м'якушем та солодким смаком без надмірної кислинки. Ягоди добре підходять для споживання у свіжому вигляді, заморожування та приготування десертів. Вони не втрачають форму під час термічної обробки, тому ідеально підходять для випічки та соусів.

Врожайність і строки плодоношення

Плодоношення починається вже на початку літа, зазвичай у червні. Сорт здатен давати кілька хвиль урожаю за сезон. За сприятливих умов з одного куща реально зібрати до 1,2 кг ягід, що значно перевищує показники багатьох популярних сортів.

Переваги для транспортування

Щільна структура ягід забезпечує довге зберігання і стійкість до пошкоджень. Полуниця легко переносить транспортування на далекі відстані, не втрачаючи товарного вигляду, що робить її вигідною для комерційного вирощування.

Важливі нюанси догляду

Для отримання максимального врожаю важливо дотримуватися правильної техніки поливу. Воду не варто лити безпосередньо в центр куща, оскільки це може призвести до загнивання. Краще зволожувати ґрунт навколо рослини, підтримуючи помірну вологість.