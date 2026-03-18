Водночас звертайте увагу, що не всі ґрунтові личинки є шкідливими

Личинки хруща – небезпечні шкідники, які можуть кілька років жити в ґрунті та пошкоджувати коріння рослин. Вони особливо активні навесні, коли земля прогрівається, і здатні знищити значну частину врожаю. Саме тому важливо вчасно виявити проблему та обрати ефективний спосіб боротьби. Найкращий результат дає поєднання простих народних методів і сучасних засобів. Детальніше про це пише УНІАН.

Народні способи боротьби

Найпростішим і доступним методом є ручний збір личинок. Для цього перекопайте ґрунт і уважно зберіть шкідників. Такий спосіб потребує часу, але дозволяє швидко зменшити їхню кількість.

Також городники використовують розчини з різким запахом. Наприклад, додайте кілька крапель йоду у воду та полийте грядки після звичайного поливу. Подібний ефект мають розчини з нашатирем або настій цибулиння. Вони відлякують шкідників і змушують їх залишити ділянку.

Водночас звертайте увагу, що не всі ґрунтові личинки є шкідливими. Деякі з них беруть участь у формуванні родючого шару, тому важливо не знищувати корисних організмів.

Сучасні препарати

Якщо народні методи не дають результату, варто застосувати спеціальні засоби. Для боротьби використовують біологічні та хімічні препарати, які діють на нервову систему личинок і знищують їх. Найчастіше такі засоби продаються у вигляді порошків або концентратів, які потрібно розвести у воді.

Обробляйте ґрунт відповідно до інструкції, щоб досягти максимального ефекту та не нашкодити рослинам. Правильне використання препаратів допомагає швидко очистити ділянку від шкідників.

Поєднуйте різні методи боротьби, щоб отримати кращий результат. Регулярно оглядайте ґрунт і перекопуйте його навесні та восени. Дотримуйтеся сівозміни та підтримуйте чистоту на ділянці, це зменшить ризик появи хрущів у майбутньому.