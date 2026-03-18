Щоб отримати гарний урожай, картоплю перед посадкою обов’язково пророщують. Для цього бульби заздалегідь дістають із погреба або підвалу й переносять у тепліше та світле місце. Оптимальний час для цього – приблизно за 3–4 тижні до висаджування, щоб сформувалися міцні короткі паростки. В українській традиції орієнтувалися також на народний календар: картоплю починали виносити після середини березня, коли природа поступово прокидається. На що звернути увагу, пише УНІАН.

Народні орієнтири

Здавна городники звертали увагу на календарні дати й прикмети. Вважалося, що добрий час для підготовки картоплі настає після дня Явдохи, а також у період весняних свят наприкінці березня. Люди вірили, що дотримання цих термінів сприяє щедрому врожаю та здоровим рослинам.

Як підготувати картоплю

Після того як бульби дістали з погреба, їх слід уважно перебрати. Відберіть лише здорові, без пошкоджень і гнилі, середнього розміру. За потреби великі бульби можна розрізати так, щоб на кожній частині залишалися вічка.

Розкладіть картоплю в один або два шари в ящики чи на полиці в добре освітленому місці. Підтримуйте помірне тепло: вдень приблизно 14–18 °C, уночі трохи нижче. За таких умов паростки з’являться швидше й будуть міцними.

Корисні поради

Не залишайте картоплю проростати занадто довго, адже довгі паростки легко обламуються. Якщо погода ще холодна, перенесіть бульби в прохолодніше місце, щоб уповільнити ріст. Перед посадкою можна злегка присипати картоплю деревною золою, це допоможе захистити її та покращить живлення рослин.