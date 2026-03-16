Картопля є однією з найпоширеніших культур на українських городах. Щоб отримати щедрий урожай, важливо обрати правильний час для посадки. Найчастіше проблеми саме виникають через висаджування картоплі у холодний ґрунт або використання непророщеного посадкового матеріалу. Коли садити картоплю у 2026 році, пише Roda.

Який сорт картоплі обрати

Сорти картоплі відрізняються термінами дозрівання.

Ранні сорти достигають приблизно за 60–75 днів. Вони дозволяють отримати молодий урожай уже на початку літа, проте зберігаються недовго.

Середньостиглі сорти достигають за 80–100 днів. Вони добре підходять для більшості регіонів України та поєднують добрий смак і тривале зберігання.

Пізні сорти потребують понад 110 днів до повного дозрівання. Їхня перевага – великі бульби та тривалий період зберігання.

Для звичайної присадибної ділянки доцільно висаджувати кілька різних сортів: ранні для літнього споживання і середні або пізні для зимових запасів.

Орієнтовні терміни посадки картоплі в Україні

Час посадки залежить насамперед від температури ґрунту. Бульби висаджують тоді, коли земля на глибині приблизно 10 сантиметрів прогріється до +8...+10 °C.

Південь України: приблизно з 25 березня до 10 квітня. Центральні області: орієнтовно з 5 до 20 квітня. Західні області: приблизно з 10 до 25 квітня. Північ України: від 15 квітня до початку травня.

Якщо весна холодна, варто відкласти посадку на кілька днів, доки ґрунт достатньо прогріється.

Сприятливі дні для посадки у 2026 році

За місячним календарем сприятливими днями для висаджування картоплі у 2026 році вважаються:

3–5, 7–10, 13–15, 18–21, 24–27 та 30 квітня .

. також 1–3 і 6–8 травня.

Небажано садити картоплю під час молодика та повні.