Пізні ярі культури, зокрема соняшник, кукурудза та соя, мають спільну особливість – тривалий гербокритичний період. У цей час молоді рослини особливо вразливі до конкуренції з боку бур’янів. Через повільний розвиток на початкових етапах вони не можуть повноцінно змагатися за вологу, поживні речовини та простір. Саме тому правильний захист поля ще до появи сходів має вирішальне значення для подальшого формування врожаю. Детальніше про це пише «Агроном».

Чому бур’яни становлять загрозу на початку вегетації

На ранніх фазах росту культури ще не утворюють достатньої листкової маси і не здатні швидко закривати міжряддя. У цей період бур’яни активно розвиваються та швидко використовують ресурси ґрунту. Вони відбирають у культурних рослин вологу, світло й поживні елементи, що суттєво уповільнює розвиток посівів.

Крім того, бур’янова рослинність часто стає місцем накопичення шкідників і збудників хвороб. Через це навіть незначне засмічення поля може негативно вплинути на здоров’я майбутніх посівів.

Роль ґрунтових гербіцидів у системі захисту

Щоб запобігти конкуренції на ранніх етапах, аграрії застосовують ґрунтові гербіциди. Такі препарати вносять до появи сходів культурних рослин. Вони створюють захисний шар у верхньому шарі ґрунту та пригнічують проростання бур’янів.

Завдяки цьому культури отримують можливість розвиватися без перешкод у найважливіший період свого росту. Окрім знищення наявних бур’янів, ґрунтові препарати також стримують появу нових хвиль небажаної рослинності.

Комплексний контроль бур’янів

Для одночасного контролю однорічних злакових і дводольних бур’янів у посівах соняшника, кукурудзи, сої, сорго та картоплі застосовують двокомпонентні препарати. До їх складу входять діючі речовини з різними механізмами дії, що забезпечує ширший спектр контролю.

Одна з речовин діє переважно через проростки бур’янів або їх кореневу систему. Вона потрапляє в рослину з верхнього шару ґрунту та порушує життєво важливі процеси розвитку. У результаті бур’яни гинуть ще на ранніх стадіях росту.

Інша діюча речовина поглинається як корінням, так і листям. Вона впливає на процес фотосинтезу, блокуючи передачу електронів у клітинах рослини. Через це небажана рослинність припиняє розвиток і поступово відмирає.

Які бур’яни контролюються

Комплексні ґрунтові гербіциди ефективно стримують розвиток багатьох поширених бур’янів. Серед них амброзія полинолиста, щириця, підмаренник чіпкий, гірчиця польова, паслін чорний, лобода біла, талабан польовий, мишій різних видів і просо куряче. Також вони допомагають попередити появу нових хвиль сходів бур’янів протягом початкового періоду вегетації.

Гнучкі строки застосування

Сучасні препарати мають досить широкі строки використання. Їх можна вносити до сівби, під час сівби або одразу після неї, але обов’язково до появи сходів культурних рослин.

У посівах кукурудзи та сорго деякі з них допускається застосовувати навіть на ранніх фазах розвитку культури – до п’яти листків. За правильного використання такі засоби не спричиняють пригнічення культурних рослин і поступово розкладаються у ґрунті.