Більшість городників звикли вирощувати полуницю у відкритому ґрунті та збирати врожай лише влітку. Проте за правильного підходу ці ароматні ягоди можна успішно вирощувати в приміщенні протягом усього року. Кімнатна полуниця не займає багато місця, добре підходить для міських квартир і менш схильна до шкідників. На що звернути увагу під час вирощування полуниці вдома, пише AOL.

Обирайте місткі, але не глибокі горщики

Коренева система полуниці поверхнева, тому надто глибокі ємності їй не потрібні. Для однієї рослини підійде горщик діаметром 15–20 см, а для трьох – ширший контейнер глибиною близько 20 см. Добре підходять теракотові горщики, підвісні кашпо або компактні гідропонні системи. Головна умова – наявність дренажних отворів, які не дозволять воді застоюватися.

Вибирайте відповідні сорти полуниці

Для вирощування в приміщенні найкраще підходять нейтральні до довжини дня сорти, які здатні цвісти та плодоносити незалежно від сезону. Такі рослини стабільно формують ягоди за умови достатнього освітлення, регулярного поливу та температури в межах від +5 до +32 °C. Саме ці сорти найменше залежать від природного циклу світла.

Використовуйте поживний і легкий субстрат

Полуницю можна вирощувати вдома цілий рік, якщо забезпечити їй якісний ґрунт. Саджайте рослини так, щоб точка росту залишалася на рівні поверхні ґрунту. Субстрат має бути поживним, пухким і добре пропускати воду. Для кращого розвитку корисно додати до ґрунтової суміші трохи компосту або біогумусу.

Забезпечте достатнє освітлення

Однією з головних умов успішного вирощування полуниці в приміщенні є світло. Найкраще розміщувати рослини на південних вікнах, де вони отримуватимуть 6–8 годин сонячного світла щодня. За нестачі природного освітлення варто використовувати фітолампи, вмикаючи їх на 12–16 годин. Регулярне повертання горщиків допоможе уникнути викривлення рослин.

Додавайте добрива тривалої дії

Для стабільного росту полуниця потребує постійного надходження поживних речовин. Компост або біогумус у складі ґрунту забезпечують повільне живлення коренів. Додатково рекомендується використовувати органічні рідкі добрива раз на місяць, а з появою квітів — кожні два тижні.

Поливайте регулярно, але помірно

Полуниця потребує системного поливу, хоча в приміщенні води їй зазвичай потрібно менше, ніж у відкритому ґрунті. Поливайте рослини, коли верхній шар ґрунту підсихає, зазвичай раз на тиждень. Найкращий час для поливу – ранок або перша половина дня. Щоб уникнути загнивання листя, бажано поливати біля кореня або через піддон.

Запилюйте квіти вручну

У природних умовах полуницю запилюють комахи, але в приміщенні цей процес потрібно контролювати самостійно. Для цього підійде ватна паличка або м’який пензлик, яким обережно торкаються кожної квітки. Таку процедуру варто повторювати кожні кілька днів у період цвітіння, щоб забезпечити формування ягід.

Наберіться терпіння

Хоча кімнатна полуниця швидко приживається, на перший урожай зазвичай доводиться чекати довше, ніж у відкритому ґрунті. Рослини з розсади або з відкритою кореневою системою починають плодоносити через 2–3 місяці після посадки. Полуниця, вирощена з насіння або вусів, часто дає врожай лише наступного року. Збирати ягоди варто тоді, коли вони повністю почервоніли, саме в цей момент вони найсмачніші та найароматніші.