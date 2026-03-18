Якщо в дорозі спустило колесо, а запасного немає, не варто панікувати. У більшості випадків ситуацію можна тимчасово вирішити самостійно або дістатися до найближчого сервісу. Головне – правильно оцінити пошкодження та діяти обережно. Навіть прості дії допоможуть виграти час і уникнути серйозніших проблем. Що робити, пише УНІАН.

Перші дії

Насамперед увімкніть аварійну сигналізацію та зупиніться у безпечному місці. Не рухайтеся на повністю спущеній шині, адже це може остаточно її зіпсувати. Якщо потрібно, обережно перемістіть авто на узбіччя. За можливості зв’яжіться з допомогою на дорозі або зверніться до інших водіїв.

Огляд пошкодження

Уважно огляньте колесо, щоб визначити причину втрати тиску. Великі порізи або пошкодження боковини самостійно усунути майже неможливо. Якщо прокол невеликий, спробуйте знайти місце витоку – іноді його видно одразу. За відсутності явних ознак підкачайте колесо й перевірте, чи не з’являється шипіння.

Тимчасові рішення

Якщо повітря виходить повільно, накачайте колесо та обережно рушайте до найближчого шиномонтажу. У разі проколу в протекторі можна скористатися підручними засобами, наприклад, вкрутити невеликий шуруп у отвір, щоб зменшити витік повітря. Іноді допомагає часткове відновлення герметичності шини на диску.

Коли потрібна допомога

Якщо пошкодження серйозне або колесо не тримає тиск, краще не ризикувати та викликати евакуатор. Також варто звернутися по допомогу до інших водіїв, у когось може бути потрібний інструмент або ремкомплект. У будь-якому разі такі заходи є тимчасовими, і після цього необхідно якнайшвидше відремонтувати або замінити шину.