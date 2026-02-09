Резервісти мають стати основою сил підтримки професійної армії Польщі

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про масштабні зміни в системі резерву особового складу Збройних сил країни. Про це у понеділок, 9 лютого, повідомила радіостанція RMF24.

Нова концепція в системі особового складу Збройних сил Польщі передбачає створення так званого резерву підвищеної готовності, який разом із професійною армією та територіальною обороною сформує структуру чисельністю 500 тис. військовослужбовців, готових до миттєвої мобілізації.

Ключовим елементом стратегії є регулярні навчання та тренування. Резервісти мають стати основою сил підтримки професійної армії та територіальної оборони у разі потреби. Участь буде добровільною як для чоловіків, так і жінок на рівних правах.

Начальник Генерального штабу ЗС Польщі генерал Вєслав Кукула пояснив, що військові підрозділи поділені на різні рівні:

підрозділи першого рівня – професійні військові та резервісти високої готовності, які мають бути готові протягом 5-7 днів,

підрозділи другого та третього рівня, які матимуть більше часу на підготовку у разі кризової ситуації.

Кожен резервіст зобов’язаний проходити щонайменше 8 днів навчання на рік та брати участь у перевірках мобілізаційної готовності. Планують також створити школи, де цивільні, які не пов’язані з професійною армією, зможуть отримати офіцерське звання – підпоручика резерву. Навчання триватиме 3 роки та включатиме мінімум 139 днів практики, включно з базовими та офіцерськими курсами.

Важливим елементом програми є пакет стимулів для залучення резервістів підвищеної готовності:

грошова винагорода за участь у навчаннях,

доступ до курсів і тренінгів,

можливість самостійно обирати час та місце проходження служби.

Нагадаємо, у березні 2025 року прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомляв, що до 2027 року країна збільшуватиме можливості для підготовки добровольців для армії. Тоді Польща щороку готувала 35 тис. добровольців, а планує – 100 тис.