Неправдиві повідомлення надав 44-річний житель Шептицького

У Львові затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування торгового центру. 44-річному жителю Шептицького загрожує до шести років позбавлення волі. Про це повідомили у поліції Львівської області

8 лютого до поліції надійшло кілька анонімних повідомлень, зокрема, про замінування одного з торгівельних центрів, розташованого на вул. Володимира Великого у Львові, про нанесення тілесних ушкоджень відвідувачам та інші злочини.

На місце негайно виїхали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також слідчо-оперативна група і патрульні.

Правоохоронці обстежили будівлю – вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не виявили. Повідомлення про інші злочини також не підтвердились. Тим часом поліцейські встановили, що неправдиві повідомлення надав 44-річний житель Шептицького. Його затримали.

У поліції не вказують, про який саме торговий центр йдеться, однак на вул. Володимира Великого у Львові розташовані ТЦ «Океан» та «Уніцентр», де працює супермаркет «Ашан».

Слідчі повідомили 44-річному чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до шести років. Досудове розслідування триває.