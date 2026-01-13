За фейкове повідомлення про замінування львів'янину загрожує до 8 років тюрми.

Поліцейські затримали 46-річного місцевого мешканця Львова за неправдиве повідомлення про замінування залізничного вокзалу та аеропорту. За вчинене чоловікові загрожує до восьми років тюрми. Про це у вівторок, 13 січня, повідомила поліція Львівської області.

За інформацією правоохоронців, у понеділок, 12 січня, близько 02:30 ночі до поліції надійшло повідомлення про замінування Головного залізничного вокзалу та аеропорту у Львові. На місце події виїжджали спеціалісти-вибухотехніки, а також слідчо-оперативна група та співробітники інших підрозділів поліції. Правоохоронці провели евакуацію та обстежили приміщення. Із Головного залізничного вокзалу евакуювали 350 людей, з аеропорту – 18. Вибухонебезпечних чи підозрілих предметів правоохоронці не виявили.

Поліцейські встановили, що про псевдомінування повідомив 45-річний львів’янин, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Псевдомінувальнику загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.