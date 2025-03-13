Міноборони Польщі анонсувало нові пожливості для охочих добровільно прийти військові вишколи

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що до 2027 року країна збільшуватиме можливості для підготовки добровольців для армії. Зараз Польща щороку готує 35 тисяч добровольців, а планує – 100 тисяч, передає Business Insider. За словами Туска, Польщі потрібна армія з пів мільйона військових.

«Я постійно консультуюся з міністром оборони щодо програми загальної добровільної військової підготовки, який має бути максимально доступноим. Охочих служити не бракує, але ми повинні збільшити можливості армії», – написав Туск.

Крім цього, прем'єр пропонує надавати добровольцям можливість отримувати водійські права, які знадобляться і в цивільному житті. Зокрема, для керування вантажівками.

Міністерство оборони Польщі через кілька тижнів запустить сайт, де можуть реєструватися добровольці. Після створення акаунту поляки зможуть вибрати тривалість тренінгу – день, три дні чи місяць.

Віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розповів, що на сайті буде інтерактивна карта, щоб охочі могли вибрати керівника і тип навчання, який хочуть пройти. За його словами, військовослужбовці мають отримати «привабливу компенсацію» від держави. Проте наразі невідомо, чи вона становитиме 6 тис. злотих, які виплачують добровольцям зараз, чи більше. Крім базової військової підготовки, планують проводити вишколи для людей, які хочуть працювати з сучасними технологіями й, наприклад, опанувати безпілотники.

Зараз поляки, яким виповнилось 18 років, можуть проходити базову військову підготовку й отримати кваліфікацію водіїв (категорії C, E, D), машиністів, водолазів, парашутистів, кухарів, зварювальників тощо. Інтенсивні вишколи тривають 27 днів, за які добровольці отримують по 6 тис. злотих (приблизно 64 тис. грн). Ті, хто вже пройшов навчання, мають пріоритет під час працевлаштування на державну службу. Після завершення вишколу добровольці також можуть працевлаштовуватись у військових частинах, долучатися до територіальної оборони або пройти 11-місячну спецпідготовку.

Додамо, що військові вишколи у Польщі планують організовувати навесні 2025 року й для парламентарів. Заступник польського міністра оборони Цезарій Томчик розповів, що вишкіл триватиме два дні. Охочі пройдуть навчання зі стрільби, надання першої допомоги та опанують теоретичну частину щодо оборонного планування та бюджету.

Нагадаємо, що призов на військову службу у Польщі закінчився 2008 року. Армія країни налічує приблизно 200 тисяч військових і за чисельністю є третьою в НАТО після армії США та Туреччини. У 2025 році бюджет Польщі на оборону становить 4,7% ВВП. Під час промови у Сеймі 7 березня Дональд Туск повідомив, що Польща хоче вийти із конвенцій, які не дозволяли виробництво, купівлю та використання касетних боєприпасів. Крім цього, прем'єр-міністр сказав про плани отримати сучасну ядерну зброю.