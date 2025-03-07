Польські депутати пройдуть дводенний вишкіл, доступний для цивільних поляків

Міністерство оборони Польщі оголосило, що проведе для депутатів парламенту та сенаторів дводенний військовий вишкіл на полігоні. Про це повідомив у п’ятницю, 7 березня, заступник польського міністра оборони Цезарій Томчик, передає Super Express.

За словами посадовця, виїзд депутатів на полігон має відбутися навесні 2025 року. Вишкіл передбачений для всіх депутатів та сенаторів.

«У непевні часи варто мати хоча б елементарний набір військових навичок. Незабаром їх зможуть набути депутати», – повідомив він.

Вишкіл розрахований на два дні. Зазначається, що він охопить:

навчання зі стрільби,

надання першої допомоги,

теоретичну частину щодо оборонного планування та бюджету.

Видання повідомило, що депутати спочатку пройдуть теоретичну підготовку, а на другий день вишколу поїдуть на полігон за Варшавою. За словами Томчика, проєкти «Вихідні з армією» та «Тренуйся з армією» розробляє Академія військових мистецтв – вони розраховані не тільки для депутатів, але й для цивільних поляків.

Нагадаємо, у Львові з лютого 3-тя штурмова бригада проводить тижневі вишколи для цивільних. Пройти «Тестовий тиждень» можуть як жінки, так і чоловіки. Єдина умова – їм має бути 18 і більше років.