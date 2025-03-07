Військову підготовку проходитимуть усі чоловіки призовного віку в Польщі

Польща працює над програмою масштабної військової підготовки усіх чоловіків призовного віку в країні. Про це повідомив премʼєр-міністр Дональд Туск у пʼятницю, виступаючи в Сеймі з промовою про міжнародну ситуацію і безпеку Польщі.

«Триває робота над підготовкою масштабної військової підготовки для кожного дорослого чоловіка в Польщі. До кінця року ми хочемо мати готову модель, щоб кожен дорослий чоловік у Польщі був навчений до війни, і щоб цей резерв був достатнім для можливих загроз. Кожен здоровий чоловік повинен хотіти тренуватися, щоб мати можливість захищати батьківщину в разі потреби. Ми підготуємо це таким чином, щоб це не було тягарем для людей», – заявив премʼєр-міністр Дональд Туск. Він також повідомив, що це не повернення до призову, який закінчився в Польщі ще у 2008 році.

Зараз польська армія налічує близько 200 тис військовослужбовців, що робить її третьою за чисельністю в НАТО після США та Туреччини та найбільшою серед членів альянсу в ЄС. Туск зазначив, що українська армія налічує близько 800 тис. військових, тоді як у Росії 1,3 млн осіб. Оборонний бюджет Польщі у 2025 році становить 4,7% ВВП.

Окрім того, прем’єр-міністр Польщі заявив про намір вийти із конвенцій, які забороняли закупівлю, використання та виробництво касетних боєприпасів.

«Я буду рекомендувати, щоб Польща вийшла з Оттавської конвенції і, можливо, з Дублінської конвенції; я говорю про протипіхотні міни і касетні боєприпаси», – сказав він також. Цього тижня Литва офіційно вийшла із конвенції про заборону касетних боєприпасів. Своє рішення Литва обґрунтувала тим, що такі боєприпаси використовує Росія і що для стримування потенційного агресора необхідно використати всі можливі засоби.

Під час виступу у Сеймі глава уряду зазначив, що безпека Польщі безпосередньо повʼязана не лише з подіями на фронті, але й з майбутнім статусом України.

Він також сказав, що Україна бореться за своє, але «наслідком цієї боротьби, якщо вона виживе, якщо вона збереже статус суверенної, повністю незалежної, прозахідної держави, то наслідком цієї боротьби буде однозначно більша безпека для Польщі та Європи».

«Якщо Україна програє війну або якщо вона прийме умови миру, перемир’я чи капітуляції таким чином, що послабить її суверенітет і полегшить Путіну контроль над Україною, то без сумніву – і ми всі з цим погодимося – Польща опиниться в набагато складнішій геополітичній ситуації», – сказав прем’єр.

Дональд Туск оцінив, що Польща не може ображатися і заперечувати реальність. «Сьогодні ситуація Польщі і ситуація України передусім, обʼєктивно складніша, ніж була кілька місяців тому. І ми повинні з цим фактом рахуватися», – підкреслив він.

«У цій зміні українська влада, президент Зеленський, сама Україна зіткнулися з новою обставиною, яка полягає у спробі поставити умови щодо майбутнього України, швидких виборів, зміни влади в Україні, умов миру та можливих гарантій безпеки», – зазначив Туск.

За його словами, уряд перерозподілить гроші з непрофільних проєктів таким чином, щоб максимально використати їх для підвищення обороноздатності.

«Важливо, щоб ми сильніше тиснули на наших партнерів, коли йдеться про оборону», – сказав він, маючи на увазі країни ЄС. Прем’єр Польщі також повідомив, що, серед іншого, будуть запроваджені пільги для підприємців, які займаються оборонним виробництвом.

«Ми всі усвідомлюємо важливість моменту. Ми всі знаємо, що відбувається у світі вже кілька тижнів навколо російсько-української війни, навколо трансатлантичних відносин, навколо ситуації в Європі. У нас є багато причин бути сьогодні дуже зосередженими, щоб сьогодні і в найближчому майбутньому ми говорили про питання безпеки Польщі, про питання війни і миру сфокусовано і без того, щоб бути інструментом у внутрішньополітичних справах», – підкреслив Туск.

Туск також додав, що Польща не може обмежуватися звичайними озброєннями, а прагне отримати ядерну зброю.

«Ми повинні усвідомлювати, що Польща повинна досягти найсучасніших можливостей, пов’язаних також із ядерною зброєю та сучасною нетрадиційною зброєю… Це гонка за безпеку, а не за війну», – сказав він. Туск навів у приклад України, яка відмовилася від ядерного арсеналу і зараз піддається нападу з боку Росії.