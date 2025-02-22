Більшість опитаних поляків виступають проти продовження надання Україні зброї
Від початку російського вторгнення Польща надала Україні військову допомогу на суму 3,23 млрд євро
Понад половина поляків проти того, щоб Польща продовжувала надавати Україні зброю для боротьби з російським окупантом, показує нове опитування. За даними опитування, яке провела дослідницька компанія Opinia24, найбільше проти цієї ідеї виступає група поляків, які називають себе виборцями антиукраїнської і антиєвропейської партії «Конфедерація».
53% поляків вважають, що Польща не повинна надавати Україні більше зброї для боротьби з Росією, згідно з новим опитуванням, проведеним студією Opinia24 на замовлення Radio Zet. Рішучі противники переозброєння України становлять 27% цієї групи, а 26% респондентів відповіли «скоріше ні».
Натомість продовження військової підтримки Києва підтримали 29% респондентів (повністю – 9%, скоріше так – 20%). 17% респондентів не дали чіткої відповіді.
Найбільшою групою противників передачі зброї українцям є виборці проросійської партії «Конфедерація» (85%). Лише 13% тих, хто декларує підтримку партії, хочуть продовжувати її підтримувати. Нагадаємо, що саме партія «Конфедерація» стоїть за блокуванням польсько-українського кордону і саме політики цієї партії неодноразово відзначались відверто антиукраїнськими заявами.
Серед виборців «Права і справедливості» (PiS) 54% опитаних заявили, що Польща не повинна надсилати зброю Києву, а протилежну думку висловили 34%.
Ті, хто голосував за Громадянську коаліцію, дуже розділилися. 40% підтримують ідею допомоги Україні, скільки виступають проти неї.
Соціологи також виокремили питання постачання зброї України у розрізі кандидатів у президенти Польщі. найбільше опитаних, які схвалюють передачу зброї Україні, серед прихильників Рафала Тшасковського, найменше у Славоміра Менцена. Розбивка по кандидатах:
- Рафал Тшасковський (ГК) – 38% за Так, 42% за Ні
- Кароль Навроцький (ПіС) – 37% за Так, 52% за Ні
- Славомір Ментцен («Конфедерація») – 15% за Так, 83% Ні
- Шимон Головня (TD) – 35% за Так, 40% за Ні
- Решта виборців зазначених кандидатів визначилися з відповіддю: «Не знаю/важко сказати».
Найбільше опитаних, які схвалюють передачу зброї Україні, серед прихильників Рафала Тшасковського (38%). Трохи менше тих, хто заявляє, що голосуватиме за Кароля Навроцького (37%). 35% тих, хто бажає проголосувати за Шимона Головню, хотіли б, щоб Польща продовжила переозброєння Києва. 15% виборців Славоміра Менцена з «Конфедерації» також подобається ця ідея.
Серед тих, хто виступає проти підтримки у вигляді військової техніки, переважають виборці представника «Конфедерації» (83%). Також проти виступає більше половини прихильників Кароля Навроцького (52%). Не підтримують ідею також 42% виборців Рафала Тшасковського та 40% виборців Шимона Головня.
Опитування провели з 23 до 29 січня методом інтерв’ю, участь в опитуванні взяли 1000 респондентів віком від 18 років.
Раніше Opinia24 оприлюднила результати опитування, згідно з якими 22% респондентів підтримують направлення підрозділів польської армії для участі у можливій стабілізаційній місії в Україні, 63% виступають проти цього кроку.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року президент Анджей Дуда повідомив, що Польща надала Україні військову допомогу на суму 3,23 млрд євро. Зкорема Польща передала найбільшу кількість важкої техніки з усіх союзників – загалом це близько тисячі одиниць (танки, бронетранспортери).
У середу видання Politico повідомило про плани ЄС організувати пакет військової допомоги Україні на суму щонайменше 6 млрд євро. Два анонімні дипломати, на яких посилається видання, стверджують, що вказана сума є лише відправною точкою. Насправді сума підтримки може збільшитися до 10 мільярдів. У рамках цього пакету Україна отримає, серед іншого, близько 1,5 млн артилерійських снарядів або систем протиповітряної оборони.
Якщо план буде реалізовано, це буде один з найбільших пакетів допомоги, наданих Україні Європейським Союзом з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в країну. Видання Politico прогнозує, що про це може бути оголошено ще до візиту єврокомісарів до Києва, запланованого на 24 лютого – річницю початку війни.
Дипломати повідомляють, що країни-члени ЄС зможуть підтримати пакет військовою технікою або безпосередньо пожертвувавши гроші. Їхній фінансовий внесок буде пропорційний валовому національному доходу, зазначив один зі співрозмовників видання.