У 2022 році Польща передала Україні певну кількість своїх танків PT-91 Twardy

Понад половина поляків проти того, щоб Польща продовжувала надавати Україні зброю для боротьби з російським окупантом, показує нове опитування. За даними опитування, яке провела дослідницька компанія Opinia24, найбільше проти цієї ідеї виступає група поляків, які називають себе виборцями антиукраїнської і антиєвропейської партії «Конфедерація».

53% поляків вважають, що Польща не повинна надавати Україні більше зброї для боротьби з Росією, згідно з новим опитуванням, проведеним студією Opinia24 на замовлення Radio Zet. Рішучі противники переозброєння України становлять 27% цієї групи, а 26% респондентів відповіли «скоріше ні».

Натомість продовження військової підтримки Києва підтримали 29% респондентів (повністю – 9%, скоріше так – 20%). 17% респондентів не дали чіткої відповіді.

Найбільшою групою противників передачі зброї українцям є виборці проросійської партії «Конфедерація» (85%). Лише 13% тих, хто декларує підтримку партії, хочуть продовжувати її підтримувати. Нагадаємо, що саме партія «Конфедерація» стоїть за блокуванням польсько-українського кордону і саме політики цієї партії неодноразово відзначались відверто антиукраїнськими заявами.

Серед виборців «Права і справедливості» (PiS) 54% опитаних заявили, що Польща не повинна надсилати зброю Києву, а протилежну думку висловили 34%.

Ті, хто голосував за Громадянську коаліцію, дуже розділилися. 40% підтримують ідею допомоги Україні, скільки виступають проти неї.

Соціологи також виокремили питання постачання зброї України у розрізі кандидатів у президенти Польщі. найбільше опитаних, які схвалюють передачу зброї Україні, серед прихильників Рафала Тшасковського, найменше у Славоміра Менцена. Розбивка по кандидатах:

Рафал Тшасковський (ГК) – 38% за Так, 42% за Ні

Кароль Навроцький (ПіС) – 37% за Так, 52% за Ні

Славомір Ментцен («Конфедерація») – 15% за Так, 83% Ні

Шимон Головня (TD) – 35% за Так, 40% за Ні

Решта виборців зазначених кандидатів визначилися з відповіддю: «Не знаю/важко сказати».

Найбільше опитаних, які схвалюють передачу зброї Україні, серед прихильників Рафала Тшасковського (38%). Трохи менше тих, хто заявляє, що голосуватиме за Кароля Навроцького (37%). 35% тих, хто бажає проголосувати за Шимона Головню, хотіли б, щоб Польща продовжила переозброєння Києва. 15% виборців Славоміра Менцена з «Конфедерації» також подобається ця ідея.

Серед тих, хто виступає проти підтримки у вигляді військової техніки, переважають виборці представника «Конфедерації» (83%). Також проти виступає більше половини прихильників Кароля Навроцького (52%). Не підтримують ідею також 42% виборців Рафала Тшасковського та 40% виборців Шимона Головня.

Опитування провели з 23 до 29 січня методом інтерв’ю, участь в опитуванні взяли 1000 респондентів віком від 18 років.

Раніше Opinia24 оприлюднила результати опитування, згідно з якими 22% респондентів підтримують направлення підрозділів польської армії для участі у можливій стабілізаційній місії в Україні, 63% виступають проти цього кроку.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року президент Анджей Дуда повідомив, що Польща надала Україні військову допомогу на суму 3,23 млрд євро. Зкорема Польща передала найбільшу кількість важкої техніки з усіх союзників – загалом це близько тисячі одиниць (танки, бронетранспортери).

У середу видання Politico повідомило про плани ЄС організувати пакет військової допомоги Україні на суму щонайменше 6 млрд євро. Два анонімні дипломати, на яких посилається видання, стверджують, що вказана сума є лише відправною точкою. Насправді сума підтримки може збільшитися до 10 мільярдів. У рамках цього пакету Україна отримає, серед іншого, близько 1,5 млн артилерійських снарядів або систем протиповітряної оборони.

Якщо план буде реалізовано, це буде один з найбільших пакетів допомоги, наданих Україні Європейським Союзом з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в країну. Видання Politico прогнозує, що про це може бути оголошено ще до візиту єврокомісарів до Києва, запланованого на 24 лютого – річницю початку війни.

Дипломати повідомляють, що країни-члени ЄС зможуть підтримати пакет військовою технікою або безпосередньо пожертвувавши гроші. Їхній фінансовий внесок буде пропорційний валовому національному доходу, зазначив один зі співрозмовників видання.