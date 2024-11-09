Польська система ППО С-125 Newa SC, яку Польща передала Україні

Польща оприлюднила офіційні дані щодо об’ємів допомоги Силам оборони протягом російсько-української війни. У п’ятницю, 8 листопада, у пресслужбі президента Польщі повідомили, що країна не тільки стала першою у допомозі України, але і лідирує в обсягах військової та гуманітарної допомоги відносно ВВП.

За інформацією адміністрації президента Польщі, країна стала «беззаперечним лідером» у гуманітарній та військовій допомозі на початку повномасштабного вторгнення. У пресслужбі Дуди заявили, що «якби не польська допомога, ситуація в Україні сьогодні виглядала б інакше».

«На початку війни, коли справді важко було отримати допомогу для України, коли всі боялися і не хотіли, німці давали каски, ми давали танки», – цитують у пресслужбі польського президента Анджея Дуду.

Зазначається, що сума витрат на військову підтримку України та гуманітарну допомогу українським біженцям становить 4,91% від валового внутрішнього продукту (ВВП). Відповідно, Польща посідає перше місце серед країн-союзників за кількістю наданої допомоги відносно ВВП.

На інфографіці, оприлюдненій на сайті польського президента, видно, що переважну більшість витрат, 4,2% ВВП, Польща спрямувала саме для українських біженців, 0,7% від ВВП – на військову допомогу. На другому місті за витратами на Україну відносно ВВП – Естонія, а третє – Латвія.

Відсоток ВВП країн, який йде на допомогу Україні

«Польща першою почала масово постачати важке озброєння в Україну, саме Польща стала ініціатором “танкової коаліції”, а ми першими надали Україні бойову авіацію. Ми також були першими, хто зареєстрував команду для участі у навчальній місії ЄС Загалом ми надали Україні військову допомогу на 3,23 млрд євро, тобто понад 14 млрд злотих», – повідомили у пресслужбі Дуди.

Так, статистика свідчить, що Польща надала понад 350 танків із майже 800, отриманих Україною під час повномасштабного вторгнення. Серед них:

14 танків Leopard 2A4

60 танків PT-91

280 Т-72М, Т-72М1, Т-72М1Р

Скільки танків поставили до України союзники

Зокрема, країна надала першу партію танків Т-72 – у першій половині 2022 року. Серед наданого артилерійського озброєння від Польщі:

250 бойових машин піхоти BWP-1

100 бронетранспортерів Rosomak

дев’ять розвідувальних машин БРДМ-2

понад 100 самохідних артилерійських установок

30 реактивних установок радянського виробництва БМ-21 «Град»

Скільки БМП отримала Україна від Польщі та союзників

У пресслужбі президента Польщі повідомили, що країна надала понад 20 одиниць військової авіації та безпілотники. З березня 2023 року до України надійшли:

14 винищувачів Міг-29

12 гелікоптерів Мі-24

десятки розвідувальних та сотні ударних безпілотників

зенітні та протиракетні комплекси

Скільки одиниць авіації надали країни-союзники Україні

Зазначається, що Польща також запропонувала підтримку у навчанні пілотів на літаках F-16, а також у логістичних питаннях, пов’язаних із ними.

У снарядній допомозі Україні Польща підтримала чеську ініціативу із закупівлі 155-мм боєприпасів на 100 млн євро. Втім, раніше в польському уряді визнали, що досі не фінансували цю ініціативу через «тимчасові формальні перешкоди».

Від Польщі Україна також отримала:

більш ніж 100 млн патронів різних калібрів

20 тис. комплектів супутникового зв’язку Starlink та їхнє обслуговування

«Польща організувала або співорганізувала понад півтисячі навчальних курсів для українських збройних сил. Наразі ми навчили приблизно 25 000 осіб. українських військових, у тому числі 14,5 тис. у складі місії ЄС EUMAM. Ми готуємо команди і цілі підрозділи льотчиків, танкістів, артилеристів, тиловиків і техніків», – повідомили у пресслужбі президента Польщі.

Зазначається, що в січні 2025 року Польща відкриє Аналітичний, навчальний та освітній центр НАТО-Україна (JATEC) у Бидгощі, який стане першою установою НАТО-Україна.

У пресслужбі польської влади підкреслили роль Польщі як логістичного хабу, через який надходить більшість поставок країн-союзників України. Йдеться як про військові надходження, так і гуманітарну допомогу – за даними відомства, лише за першу частину 2022 року через країну пройшло 80% допомоги для України.

У гуманітарних питаннях Польща також лідирує серед інших країн – відповідно до статистики польського уряду, країна в абсолютних цифрах прийняла найбільшу кількість українських біженців. Станом на 2024 рік у Польщі проживають 980 тис. українців, 65% з яких працевлаштовані – це найвищий показник черед союзних країн.

Відсоток працевлаштованих українських біженців у країнах Європи

«У всіх воєводствах створені пункти прийому, де надається допомога людям, які перетинають кордон. Пункти надавали харчування, місця відпочинку, базову медичну допомогу, інформацію про правила перебування в Польщі та доступні форми допомоги, а також правила легалізації перебування в Польщі. Ще працює 14 таких пунктів. Станом на 31 липня 2024 року вони обслужили загалом понад 1,5 млн людей», – повідомили у пресслужбі президента Польщі.

У країні діють ініціативи з допомоги важкохворим та нужденних українцям, а також діє транспортування поранених українських військовослужбовців. Загалом до Польщі прибуло близько 300 поранених українських військових та постраждалих внаслідок війни в Україні.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Польща попросила Україну надати таємні додатки до «плану перемоги», який нещодавно оприлюднив Володимир Зеленський. Президент підкреслив, що таємні додатки отримають тільки ті країни, які надають військову допомогу Україні, а Польща попри активну військову підтримку на початку російсько-української війни, вже тривалий час не надає Україні озброєння.

За словами заступника міністра закордонних справ Польщі Теофіла Бартошевського, його «здивувала» така позиція, а Польща «безумовно повинна мати доступ до такого типу документів». Посадовець апелював до надання військової допомоги з боку Польщі на початку повномасштабного вторгнення, що, на його думку, дає країні право на перегляд таємної документації.

Заступник міністра повідомив, що Польща обговорюватиме надання таємних додатків з українською стороною. Втім, станом на початок листопада ні Україна, ні Польща не повідомляли про надання додатків.