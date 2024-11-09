Польща оприлюднила звіти про рекордні об'єми допомоги Україні
Польща посідає перше місце серед країн-союзників за кількістю наданої допомоги відносно ВВП
Польща оприлюднила офіційні дані щодо об’ємів допомоги Силам оборони протягом російсько-української війни. У п’ятницю, 8 листопада, у пресслужбі президента Польщі повідомили, що країна не тільки стала першою у допомозі України, але і лідирує в обсягах військової та гуманітарної допомоги відносно ВВП.
За інформацією адміністрації президента Польщі, країна стала «беззаперечним лідером» у гуманітарній та військовій допомозі на початку повномасштабного вторгнення. У пресслужбі Дуди заявили, що «якби не польська допомога, ситуація в Україні сьогодні виглядала б інакше».
«На початку війни, коли справді важко було отримати допомогу для України, коли всі боялися і не хотіли, німці давали каски, ми давали танки», – цитують у пресслужбі польського президента Анджея Дуду.
Зазначається, що сума витрат на військову підтримку України та гуманітарну допомогу українським біженцям становить 4,91% від валового внутрішнього продукту (ВВП). Відповідно, Польща посідає перше місце серед країн-союзників за кількістю наданої допомоги відносно ВВП.
На інфографіці, оприлюдненій на сайті польського президента, видно, що переважну більшість витрат, 4,2% ВВП, Польща спрямувала саме для українських біженців, 0,7% від ВВП – на військову допомогу. На другому місті за витратами на Україну відносно ВВП – Естонія, а третє – Латвія.
Відсоток ВВП країн, який йде на допомогу Україні
«Польща першою почала масово постачати важке озброєння в Україну, саме Польща стала ініціатором “танкової коаліції”, а ми першими надали Україні бойову авіацію. Ми також були першими, хто зареєстрував команду для участі у навчальній місії ЄС Загалом ми надали Україні військову допомогу на 3,23 млрд євро, тобто понад 14 млрд злотих», – повідомили у пресслужбі Дуди.
Так, статистика свідчить, що Польща надала понад 350 танків із майже 800, отриманих Україною під час повномасштабного вторгнення. Серед них:
- 14 танків Leopard 2A4
- 60 танків PT-91
- 280 Т-72М, Т-72М1, Т-72М1Р
Скільки танків поставили до України союзники
Зокрема, країна надала першу партію танків Т-72 – у першій половині 2022 року. Серед наданого артилерійського озброєння від Польщі:
- 250 бойових машин піхоти BWP-1
- 100 бронетранспортерів Rosomak
- дев’ять розвідувальних машин БРДМ-2
- понад 100 самохідних артилерійських установок
- 30 реактивних установок радянського виробництва БМ-21 «Град»
Скільки БМП отримала Україна від Польщі та союзників
У пресслужбі президента Польщі повідомили, що країна надала понад 20 одиниць військової авіації та безпілотники. З березня 2023 року до України надійшли:
- 14 винищувачів Міг-29
- 12 гелікоптерів Мі-24
- десятки розвідувальних та сотні ударних безпілотників
- зенітні та протиракетні комплекси
Скільки одиниць авіації надали країни-союзники Україні
Зазначається, що Польща також запропонувала підтримку у навчанні пілотів на літаках F-16, а також у логістичних питаннях, пов’язаних із ними.
У снарядній допомозі Україні Польща підтримала чеську ініціативу із закупівлі 155-мм боєприпасів на 100 млн євро. Втім, раніше в польському уряді визнали, що досі не фінансували цю ініціативу через «тимчасові формальні перешкоди».
Від Польщі Україна також отримала:
- більш ніж 100 млн патронів різних калібрів
- 20 тис. комплектів супутникового зв’язку Starlink та їхнє обслуговування
«Польща організувала або співорганізувала понад півтисячі навчальних курсів для українських збройних сил. Наразі ми навчили приблизно 25 000 осіб. українських військових, у тому числі 14,5 тис. у складі місії ЄС EUMAM. Ми готуємо команди і цілі підрозділи льотчиків, танкістів, артилеристів, тиловиків і техніків», – повідомили у пресслужбі президента Польщі.
Зазначається, що в січні 2025 року Польща відкриє Аналітичний, навчальний та освітній центр НАТО-Україна (JATEC) у Бидгощі, який стане першою установою НАТО-Україна.
У пресслужбі польської влади підкреслили роль Польщі як логістичного хабу, через який надходить більшість поставок країн-союзників України. Йдеться як про військові надходження, так і гуманітарну допомогу – за даними відомства, лише за першу частину 2022 року через країну пройшло 80% допомоги для України.
У гуманітарних питаннях Польща також лідирує серед інших країн – відповідно до статистики польського уряду, країна в абсолютних цифрах прийняла найбільшу кількість українських біженців. Станом на 2024 рік у Польщі проживають 980 тис. українців, 65% з яких працевлаштовані – це найвищий показник черед союзних країн.
Відсоток працевлаштованих українських біженців у країнах Європи
«У всіх воєводствах створені пункти прийому, де надається допомога людям, які перетинають кордон. Пункти надавали харчування, місця відпочинку, базову медичну допомогу, інформацію про правила перебування в Польщі та доступні форми допомоги, а також правила легалізації перебування в Польщі. Ще працює 14 таких пунктів. Станом на 31 липня 2024 року вони обслужили загалом понад 1,5 млн людей», – повідомили у пресслужбі президента Польщі.
У країні діють ініціативи з допомоги важкохворим та нужденних українцям, а також діє транспортування поранених українських військовослужбовців. Загалом до Польщі прибуло близько 300 поранених українських військових та постраждалих внаслідок війни в Україні.
Нагадаємо, наприкінці жовтня Польща попросила Україну надати таємні додатки до «плану перемоги», який нещодавно оприлюднив Володимир Зеленський. Президент підкреслив, що таємні додатки отримають тільки ті країни, які надають військову допомогу Україні, а Польща попри активну військову підтримку на початку російсько-української війни, вже тривалий час не надає Україні озброєння.
За словами заступника міністра закордонних справ Польщі Теофіла Бартошевського, його «здивувала» така позиція, а Польща «безумовно повинна мати доступ до такого типу документів». Посадовець апелював до надання військової допомоги з боку Польщі на початку повномасштабного вторгнення, що, на його думку, дає країні право на перегляд таємної документації.
Заступник міністра повідомив, що Польща обговорюватиме надання таємних додатків з українською стороною. Втім, станом на початок листопада ні Україна, ні Польща не повідомляли про надання додатків.