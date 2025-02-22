Упродовж трьох років війни послугами польської системи охорони здоров’я скористались майже два мільйони українців

За три роки війни Польща витратила на лікування українців 2,1 млрд злотих або близько 504 млн євро. Такі дані Національного фонду охорони здоров'я (NFZ) оприлюднила польська газета Fakt.

За інформацією NFZ, упродовж трьох років війни послугами польської системи охорони здоров’я скористались майже два мільйони українців. У розрізі років витрати на охорону здоров’я українських біженців розділились так:

у 2022 році – 651 635 осіб, на суму 514,6 млн злотих;

у 2023 році – 802 071 особа, на суму 844,17 млн злотих;

у 2024 році – 523 355 осіб, на суму 744,65 млн злотих.

«Усі громадяни України, які прибули на територію Польщі з території України з 24 лютого 2022 року у зв'язку з військовими діями на її території (в тому числі ті, які прибули з України через територію іншої країни), отримали доступ до медичної допомоги в Польщі (відповідно до Закону про допомогу громадянам України). Витрати на ці послуги розраховуються з постачальниками медичних послуг та аптеками Національним фондом охорони здоров'я і фінансуються з Фонду допомоги», – пояснили в міністерстві охорони здоров'я.

Українці користувались медичними послугами у Польщі безкоштовно, на таких самих засадах, що й громадяни цієї країни.

Міністерство додає, що медичну допомогу також отримували та, хто отримали поранення внаслідок бойових дій на території України і були перевезені до Польщі для отримання медичних послуг.

Депутати проросійської партії «Конфедерація» подали до Сейму законопроект, який передбачає, що громадяни України зможуть отримувати безкоштовну медичну допомогу в Польщі, якщо вони сплачуватимуть у цій країні медичні внески. «Пропоновані зміни спрямовані на припинення практики, яка надає перевагу громадянам України над громадянами Республіки Польща та інших країн», – йдеться у пояснювальній записці до проєкту нового закону.