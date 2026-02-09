Єфремов виїхав з України 18 березня 2022 року

Колишній керівник фракції «Партії регіонів» у Верховній Раді та ексголова Луганської обласної державної адміністрації 69-річний Олександр Єфремов, якого в Україні обвинувачують у державній зраді, після виїзду з країни отримав громадянство Російської Федерації. Про це повідомив проєкт «Схеми» у розслідуванні, яке було опубліковано у понеділок, 9 лютого.

Журналісти встановили цей факт за допомогою джерел із російських баз даних, верифікованих через офіційні реєстри РФ.

У російських базах даних йдеться, що паспорт РФ Єфремову видали 22 грудня 2022 року. Він використовував його під час обслуговування рахунку в російському «Сбербанку», а також при користуванні послугами фітнес-мережі WorldClass. Крім цього, Федеральна податкова служба РФ обліковує індивідуальний податковий номер, прив’язаний до його російського паспорта.

В Офісі генерального прокурора України раніше повідомляли «Схемам», що Єфремов має статус обвинуваченого за низкою кримінальних статей, однак запобіжного заходу щодо нього не обирали і в розшук його не оголошували. Також там зазначали, що матеріали справи, пов’язані з окупацією Луганщини, мали бути передані до суду на підконтрольній Україні території, однак цього не сталося.

У новій відповіді журналістам в ОГП відзначили, що судові справи, які перебували у провадженні Старобільського суду, не були передані через ризики для життя і здоров’я під час їх вивезення. Наразі правоохоронці шукають копій втрачених матеріалів, необхідних для ухвалення судового рішення.

Відомо, що Єфремов виїхав з України 18 березня 2022 року залізницею через пункт пропуску «Чоп (Страж)» на кордоні зі Словаччиною і відтоді не повертався. За даними журналістів, наразі він перебуває в Москві. У Росії ексдепутат реєстрував місце проживання за кількома адресами, зокрема, в елітному житловому комплексі «Тріумф-Палас». Апартаменти загальною вартістю понад 4 млн доларів оформлені на його сина.

Єфремов є давнім соратником експрезидента-втікача Віктора Януковича та тричі обирався до Верховної Ради від «Партії регіонів». В Україні його обвинувачують у сприянні створенню так званої «ЛНР», захопленні адмінбудівель Луганської ОДА та СБУ у 2014 році, а також у державній зраді.

Його затримали 30 липня 2016 року в Києві перед вильотом до Австрії, а заарештували наступного дня. Єфремов перебував під арештом майже три роки. 24 липня 2019 року його випустили з СІЗО під домашній арешт, який скасували 19 вересня.

У грудні 2019 року Печерський районний суд Києва закрив кримінальну справу щодо Єфремова за звинуваченням у голосуванні за так звані «диктаторські закони» 16 січня 2014 року.