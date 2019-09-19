Екс-голові фракції «Партії регіонів» у Верховній Раді Єфремову скасували домашній арешт

Старобільський районний суд Луганської області 18 вересня скасував цілодобовий домашній арешт колишнього голови фракції «Партії регіонів» у Верховній Раді Олександра Єфремова. Про це повідомив його адвокат Олександр Мельников, інформують «Українські новини».

18 вересня суд розглянув питання продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або заміни його. Мельников наголосив, що захист вимагав узагалі скасувати запобіжний захід для підсудного.

«Суд вирішив скасувати домашній арешт і замінив його на особисте зобов'язання... Це найм'якший запобіжний захід, більш м'якого не існує. Фактично, людина просто зобов'язується з'являтися до суду», – повідомив адвокат.

За його словами, Єфремову повернуть закордонний паспорт, також з нього зняте зобов'язання носити електронний браслет стеження.

Адвокат також сказав, що процес проти екс-голови фракції ПР нині перебуває на стадії вивчення матеріалів захисту.

Як писав ZAXID.NET, Єфремова звинувачують у державній зраді, вчиненні умисних дій з метою зміни державного кордону України, організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації «ЛНР», організації захоплень будівель, де розташовувалися Луганська облдержадміністрація та УСБУ в Луганській області.

Його затримали 30 липня 2016 року в Києві перед вильотом до Австрії, заарештували наступного дня. Він перебував під арештом майже три роки.

На цих виборах «Опозиційний блок» намагався включити його до свого виборчого списку, однак ЦВК відмовилась зареєструвати його кандидатом через порушення закону.