Владислав Косіняк-Камиш запевнив, що міністерство працює над покращенням стану солдатів.

Міністерство оборони Польщі готує комплексну програму, щоб покращити фізичну форму військових. Це рішення ухвалили після дослідження Військового медичного інституту, яке показало, що значна частина польських солдатів має проблеми зі здоров’ям.

Як пише RMF24, згідно з результатами дослідження, понад половина польських військових після 50 років страждають на надлишкову вагу, високий рівень холестерину та гіпертонію. Експерти звертають увагу на шкідливі звички: понад 46% солдатів курять – це найгірший результат у НАТО. Для порівняння, серед американських солдатів кількість курців не перевищує 20%.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що у війську запровадять нову комплексу систему фізичної підготовки, яку проходитимуть усі військовослужбовці – включно з генералами. «Ми вже працюємо над планом, який допоможе підвищити рівень фізичної підготовки армії», – зазначив він у ефірі телеканалу Polsat.

Тему фізичного стану армії нещодавно порушив і глава Бюро нацбезпеки Славомір Ценкевич, який у прямому ефірі прокоментував, що «генералів із животами» видно неозброєним оком. На його думку, Польща має орієнтуватися на США, де високі стандарти фізичної форми є обов’язковими для командирів.

Колишній командир підрозділу GROM генерал Роман Полко також закликав посилити вимоги до військових: «Солдат повинен бути з плоті і крові», – сказав він в інтерв'ю газеті Fakt. На його думку, польська армія повинна робити ставку не тільки на чисельність, але й на якість.

Зараз у польському війську служить близько 215 тис. військовослужбовців, з них понад 150 тисяч – професійні солдати. Міністерство оборони заявляє, що покращення фізичного стану військових стане одним з пріоритетів міністерства і «армія знову стане армією».