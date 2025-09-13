Медіа вважають, що в разі справжньої війни багато поляків можуть змінити свої погляди

Більшість поляків не планують захищати свою країну в разі війни. Про це свідчать результати опитування дослідницького інституту Pollster для таблоїда Super Express, повідомив телеканал Polsat News 12 вересня.

На запитання, чи готові добровільно вступити до армії або активно підтримувати військо у разі війни, 57% респондентів відповіли, що «не мають наміру брати участь». Водночас лише 26% дорослого населення готові долучитись до лав збройних сил або іншим чином брати участь у захисті Польщі. Ще 17% опитаних не змогли визначитися зі своєю позицією.

Журналісти таблоїда назвали результати опитування «приголомшливими». На їхню думку, «причини такого рішення можуть бути мотивовані різними факторами, а в разі початку справжньої війни багато людей можуть змінити свою думку».

Опитування Pollster тривало 10-11 вересня та охопило 1020 повнолітніх громадян Польщі. Максимальна похибка вибірки становить близько 3%.

Нагадаємо, у ніч на середу, 10 вересня, під час масованого російського обстрілу України безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Дрони залітали до Польщі з території не лише України, а й Білорусі. Через загрозу у країні закрили чотири аеропорти, а військові вперше відкрили вогонь по цілях.

З 19 зафіксованих російських дронів вдалось збити лише три чи чотири. В одному з населених пунктів ворожий дрон пошкодив житловий будинок, інший – впав на територію військової частини сил територіальної оборони.

12 вересня Міноборони Польщі повідомило, що польські військові навчатимуться протидії безпілотникам під керівництвом українських інструкторів на своїй території.