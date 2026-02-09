Вікторія Рощина регулярно вимагала, щоб о неї привели психолога

Журналістка Вікторія Рощина, яка загинула у полоні в Росії, під час увʼязнення постійно вимагала, щоб до неї привели психолога. Під час чергової відмови у неї сталася істерика, під час якої журналістка зірвала плафон та намагалася перерізати собі вени. Про це розповів «Слідство.Інфо» звільнений з полону на псевдо «Бритва», якого звільнили у жовтні 2025 року.

За словами колишнього полоненого, деякий час його утримували у Таганрозькому СІЗО, у сусідній камері з Вікторією Рощиною. Тоді вони мали змогу перестукувалися перед сном та бажати одне одному спокійної ночі.

«Рощиній “прилітало” нормально. На думку росіян, вона себе погано поводила, була шумною. Їм треба було, щоб усі тихесенько сиділи й не відкривали рота. А вона просила то психолога, то книги поміняти. Постійно просилася до оперативних співробітників», – розповів «Бритва».

За свідченнями звільненого українця, Вікторію Рощину неодноразово відправляли в карцер за «неправильну поведінку». Там її систематично били.

Під час однієї з перевірок журналістка вкотре попросила, щоб росіяни привели до неї психолога. За словами «Бритви», наглядачі обурилися таким проханням.

«І в дівчини починається істерика. І вони (наглядачі — ред.) горлають на неї: “Іди в камеру! Не тріпай нерви!”. І вона в камеру заходить. Чуємо крики. І вона, я так зрозумів, зірвала пластиковий плафон і порізала собі вени. Але не сильно, шкіру тільки попсувала. Поприбігали медики», – розповів експолонений.

Нагадаємо, журналістка Вікторія Рощина зникла на окупованій території в серпні 2023 року. У травні 2024 року міноборони Росії підтвердило, що журналістку утримують в полоні. 10 жовтня того ж року стало відомо, що вона загинула в увʼязненні.

У квітні 2025 року тіло Вікторії Рощиної повернули до України в межах репатріації. На тілі журналістки виявили численні сліди катувань, а 29 квітня французькі розслідувачі повідомили, що росіяни повернули тіло Рощиної без деяких внутрішніх органів – мозку, очних яблук та частини трахеї. Ймовірно, таким чином росіяни хотіли приховати сліди катувань та причину смерті медійниці.

У серпні 2025 року українські правоохоронці повідомили про підозру керівнику СІЗО №2 у Таганрозі Алєксандру Штоді, який організував катування, тортури, побиття та приниження Вікторії Рощиної. Росіянину загрожує до 12 років позбавлення волі.