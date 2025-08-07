Алєксандр Штода організував катування, тортури, побиття та приниження української журналістки

Українські правоохоронці повідомили про підозру керівнику СІЗО №2 у Таганрозі Алєксандру Штоді, який організував катування, тортури, побиття та приниження української журналістки Вікторії Рощиної. Про це у четвер, 7 серпня, повідомив Офіс генерального прокурора.



Слідчі встановили, що в СІЗО № 2 у місті Таганрог Ростовської області була організована система репресивного поводження з утримуваними українцями, в тому числі цивільними. Серед потерпілих – відома українська журналістка Вікторія Рощина, яку затримали російські військові на тимчасово окупованій території Запорізької області. Там вона зазнала катувань, побоїв, принижень, погроз, жорстких обмежень у доступі до медичної допомоги, питної води та їжі. Правоохоронці зазначають, що до неї також застосовувалися фізичні покарання та психологічний тиск із вимогою співпраці з адміністрацією СІЗО.

Під час досудового розслідування щодо катування та вбивства Рощиної встановили, що організував вчинення цих злочинів керівник СІЗО. У той період начальником ізолятора був росіянин Алєксандр Штода. Йому заочно повідомили про підозру за жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Росіянину загрожує до 12 років позбавлення волі.



«Підозрюваний усвідомлював, що журналістка є цивільною особою, участь у збройному конфлікті не брала та має відповідний статус, гарантований їй міжнародним гуманітарним правом, однак свідомо порушив норми Женевської конвенції та інших міжнародних договорів», – додають прокурори.



Наразі слідчі встановлюють всіх причетних до злочинів стосовно української журналістки.

Що відомо про Вікторію Рощину

Вікторія Рощина народилася у Кривому Розі 6 жовтня 1996 року. Ще підліткою влаштувалась працювати журналісткою – висвітлювала судові рішення та злочини. Вона працювала журналісткою на hromadske, «Крим.Реалії», «Цензор.нет», «Українському радіо», «UA:Першому». Також вона публікувала тексти в «Українській правді» та «Радіо Свобода». Міжнародний жіночий медійний фонд 2022 року нагородив її премією «За мужність у журналістиці».

Журналістка готувала матеріали з гарячих точок на сході й півдні України усі дні російсько-української війни. Уже під час повномасштабного вторгнення вона двічі була у російському полоні. Вперше її затримали в окупованому Бердянську у березні 2022 року. Представники російської ФСБ відпустили журналістку через кілька днів, змусивши записати відео, де вона заперечує будь-які претензії до Росії.

Вдруге Рощина зникла на окупованій території в серпні 2023 року. У травні 2024 року Міноборони Росії підтвердило, що Рощину утримують в полоні. 10 жовтня 2024 року з’явилась інформація про смерть журналістки в російському СІЗО. Наступного дня за фактом її смерті Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження.

У квітні 2025 року тіло Вікторії Рощиної повернули до України. На тілі журналісти виявили сліди катувань.

У травні народні депутати підтримали присвоєння звання Героя України закатованій журналістці. Зеленський також нагородив Рощину орденом Свободи.