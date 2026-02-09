Нацвідбір 7 лютого виграла співачка LELEKA

Національна суспільна телерадіокомпанія України замовила підготовку телевізійного контенту для участі України в Євробаченні-2026 за 15 млн грн. Виконавцем стало ТОВ «Старлайт Продакшн», власником якого є Віктор Пінчук. Про це повідомили «Наші гроші», у понеділок, 9 лютого.

Згідно з інформацією, оприлюдненій у системі Prozorro, йдеться про виробництво відео та аудіоматеріалів для конкурсу, який у 2026 році відбудеться у Відні, в Австрії. Послуги мали надати до 7 лютого.

Найменша частина грошей – 161 тис. грн – піде на підготовку: оформлення прав на інтелектуальну власність, дизайн та створення 3D-моделі. Основні витрати становлять 14,58 млн грн. Це гроші на декорації, сценічні номери, графіку, короткі відео про учасників, оренду локацій, транспорт, роботу знімальної групи, ведучих, журі та запрошених зірок, а також технічне і музичне забезпечення. Ще 257 тис. грн закладено на фінальний монтаж відео. Загальна сума договору дорівнює приблизно 350 тис. доларів.

Закупівлю провели за тендерною процедурою – конкурс виграла саме «Старлайт Продакшн». При цьому з першої спроби переможця не визначили, тому конкурс проводили повторно.

Як зазначено в протоколі засідання конкурсної комісії, на повторний конкурс надійшла лише одна пропозиція – від «Старлайт Продакшн». Голова комісії Оксана Скибінська повідомила, що інших заявок не було. Виконавчий продюсер департаменту спецпроєктів Артем Стеценко пояснив, що зараз на ринку бракує великих продакшнів, які мають власну техніку і можуть одразу вкладати значні кошти. За його словами, під час війни таких компаній стало менше. Подібну думку висловила й в.о. директорки департаменту телевиробництв Наталія Загуменна.

Фінансова директорка НСТУ Катерина Тимчук зазначила, що кошторис зріс на 43% порівняно з минулим роком. Водночас головна продюсерка цифрових платформ Вікторія Мурована зауважила, що на збільшення бюджету могли вплинути стислі терміни підготовки.

Для порівняння: у 2025 році НСТУ замовляла підготовку до Євробачення у «Старлайт Продакшн» за 10,5 млн грн. У 2024 році ці послуги надавало «1+1 продакшн» за 11 млн грн, у 2023-му – знову «Старлайт Продакшн» за майже 10 млн грн. У 2022 році, ще до повномасштабної війни, підготовка коштувала 20,28 млн грн – тоді послуги надавала компанія «Френдс Про ТВ».

ТОВ «Старлайт Продакшн, власником якого є Віктор Пінчук, входить до медіахолдингу «Старлайт Медіа», який належить бізнесмену Віктору Пінчуку. До холдингу входять телеканали ICTV, СТБ, Новий канал, М1, М2 та інші.

Нагадаємо, що Віктор Пінчук увійшов до рейтингу найбагатших людей світу у 2025 році.