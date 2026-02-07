Співачка Leléka отримала максимальну кількість балів і від журі, і від глядачів

Переможницею національного відбору на «Євробачення-2026» стала співачка Leléka. Артистка отримала сукупно від журі та глядачів 20 балів. Leléka представлятиме Україну в Австрії з піснею Ridnym.

Загальні результати голосування:

Leléka (10 – журі, 10 – глядачі);

Laud (9 – журі, 9 – глядачі);

Jerry Heil (8 – журі, 8 – глядачі);

Mr. Vel (7 – журі, 6 – глядачі);

KHAYAT (5 – журі, 7 – глядачі);

Monokate (6 – журі, 3 – глядачі);

The Elliens (1 – журі, 5 – глядачі);

Molodi (2 – журі, 4 – глядачі);

Valeriya Force (4 – журі, 2 – глядачі);

«ЩукаРиба» (3 – журі, 1 – глядачі).

Переможницю фіналу нацвідбору визначили за результатами голосування журі (50 %) та глядачів (50 %). Глядацьке онлайн-голосування відбувалося в застосунку «Дія» та за допомогою СМС-повідомлень. Сам концерт із міркувань безпеки був відзнятий завчасно у режимі прямого ефіру, а результати голосування оголошували в прямому ефірі.

Членами журі цього року стали переможниця «Євробачення-2004» Руслана, співачка Злата Огнєвіч, композитор Євген Філатов, генеральний продюсер медіахолдингу «ТАВР Медіа» Віталій Дроздов, а також режисер і хореограф-постановник Костянтин Томільченко. Ведучими прямого ефіру стали Тімур Мірошниченко та Леся Нікітюк.

Цього року під час нацвідбору «Євробачення» збирали гроші на львівський реабілітаційний центр Superhumans.

Нагадаємо, півфінали «Євробачення-2026» відбудуться 12 і 14 травня, а фінал – 16 травня 2026 року. Сам пісенний конкурс пройде на найбільшій критій арені Австрії Wiener Stadthalle.

Що відомо про Leléka

Українсько-німецький фольк-джаз гурт, заснований у 2016 році у Берліні 35-річною українською співачкою та композиторкою Вікторією Корніковою (сценічне псевдо – Вікторія Лелека). Гурт відомий своїм унікальним стилем, що поєднує український фольклор із сучасним джазом та елементами імпровізації. У 2020 році гурт написав та спродюсував музику до українського історичного серіалу «І будуть люди».