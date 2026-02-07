На «Євробаченні-2026» Україну представить Leléka
Співачка отримала 10 балів від журі та 10 балів від глядачів
Переможницею національного відбору на «Євробачення-2026» стала співачка Leléka. Артистка отримала сукупно від журі та глядачів 20 балів. Leléka представлятиме Україну в Австрії з піснею Ridnym.
Загальні результати голосування:
- Leléka (10 – журі, 10 – глядачі);
- Laud (9 – журі, 9 – глядачі);
- Jerry Heil (8 – журі, 8 – глядачі);
- Mr. Vel (7 – журі, 6 – глядачі);
- KHAYAT (5 – журі, 7 – глядачі);
- Monokate (6 – журі, 3 – глядачі);
- The Elliens (1 – журі, 5 – глядачі);
- Molodi (2 – журі, 4 – глядачі);
- Valeriya Force (4 – журі, 2 – глядачі);
- «ЩукаРиба» (3 – журі, 1 – глядачі).
Переможницю фіналу нацвідбору визначили за результатами голосування журі (50 %) та глядачів (50 %). Глядацьке онлайн-голосування відбувалося в застосунку «Дія» та за допомогою СМС-повідомлень. Сам концерт із міркувань безпеки був відзнятий завчасно у режимі прямого ефіру, а результати голосування оголошували в прямому ефірі.
Членами журі цього року стали переможниця «Євробачення-2004» Руслана, співачка Злата Огнєвіч, композитор Євген Філатов, генеральний продюсер медіахолдингу «ТАВР Медіа» Віталій Дроздов, а також режисер і хореограф-постановник Костянтин Томільченко. Ведучими прямого ефіру стали Тімур Мірошниченко та Леся Нікітюк.
Цього року під час нацвідбору «Євробачення» збирали гроші на львівський реабілітаційний центр Superhumans.
Нагадаємо, півфінали «Євробачення-2026» відбудуться 12 і 14 травня, а фінал – 16 травня 2026 року. Сам пісенний конкурс пройде на найбільшій критій арені Австрії Wiener Stadthalle.
Що відомо про Leléka
Українсько-німецький фольк-джаз гурт, заснований у 2016 році у Берліні 35-річною українською співачкою та композиторкою Вікторією Корніковою (сценічне псевдо – Вікторія Лелека). Гурт відомий своїм унікальним стилем, що поєднує український фольклор із сучасним джазом та елементами імпровізації. У 2020 році гурт написав та спродюсував музику до українського історичного серіалу «І будуть люди».