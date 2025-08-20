Оновлений логотип на честь 70-річчя конкурсу «Євробачення»

У середу, 20 серпня, Австрія оголосила дату та місто проведення 70-го пісенного конкурсу «Євробачення-2026». Австрійський мовник ORF і Європейська мовна спілка віддали перевагу Відню замість Інсбрука, пише «Суспільне».

Гендиректор ORF Роланд Вайсманн зазначив, що і Відень, і Інсбрук представили яскраві концепції заходу.

«Після ретельного розгляду та одностайної оцінки журі ORF дійшло висновку, що пропозиція Відня є не лише найпривабливішою з погляду інфраструктури та логістики, а й з економічного боку. Цей конкурс – свято для всієї Австрії, яким ми всі пишатимемося», – пояснив гендиректор ORF Роланд Вайсманн.

Півфінали «Євробачення-2026» відбудуться 12 і 14 травня, а фінал – 16 травня 2026 року. Сам пісенний конкурс пройде на найбільшій критій арені Австрії Wiener Stadthalle.

Зауважимо, Відень вже приймав міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» у 1967 та 2015 роках після перемоги Удо Юргенса та Кончити Вурст (Томаса Нойвірта).

Нагадаємо, у 2025 році перемогу на конкурсі у швейцарському Базелі здобув 24-річний австрійський співак JJ (Йоханнес Піч) з піснею Wasted Love. JJ отримав 436 голосів від національних журі та глядачів.