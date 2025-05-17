JJ з Австрії отримав 436 голосів від національних журі та глядачів

У 69-му пісенному конкурсі «Євробачення» переміг виконавець JJ [Йоганнес Піч] з Австрії з піснею Wasted Love. JJ отримав 436 голосів від національних журі та глядачів. Україна, яку представляв гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray, отримала 218 голосів та посіла дев’яте місце. Цьогоріч конкурс відбувся у швейцарському місті Базель.

24-річний Йоганнес Піч або ж JJ народився у Відні, але виріс у Дубаї. У 2016 році він повернувся на батьківщину. Співак навчався у Віденській державній опері та брав участь у її постановах. Зараз Йоганнес Піч вивчає класичну музику у Віденському університеті музики й виконавського мистецтва. JJ був учасником талант-шоу Starmania та британської версії шоу «Голос».

Виступ переможця на пісенному конкурсі був у чорно-білому кольорі. За словами Йоганнеса Піча, його пісня на «Євробаченні» Wasted Love розповідає про нерозділене кохання.

«Це особливий вид душевного болю, коли маєш багато любові, але їй немає куди дістатися. Зрештою, саме кохання – яким би нерозділеним воно не було – це прекрасно», – пояснював співак.

JJ розповідав, що надихався співачками Мераєю Кері та Аріаною Гранде. Водночас він говорить про захоплення російською оперною співачкою Анною Нетребко, яка має російське громадянство. Вона у 2014 році пожертвувала 1 млн рублів на оперний театр у Донецьку, який на той час вже окупували росіяни. Нетребко заявляла, що просто хоче «підтримати мистецтво».

Друге місце у фіналі посіла співачка з Ізраїлю Юваль Рафаель з піснею New Day Will Rise. Вона отримала 357 балів. На третьому місці естонський репер Томмі Кеш з піснею Espresso Macchiato. Він отримав всього на один бал менше, ніж Ізраїль – 356. Шведський гурт KAJ з піснею Bara Bada Bastu, якому букмекери прогнозували перемогу в конкурсі, посів четверте місце. Журі та глядачі віддали за нього 321 бал. На п’ятому місці італійський виконавець Lucio Corsi з композицією Volevo essere un duro. Він отримав 256 балів.

Результати гранд-фіналу «Євробачення-2025»

Зазначимо, що український гурт Ziferblat отримав 218 балів та посів дев’яте місце. Таку ж кількість балів має гурт Shkodra Elektronike з Албанії, який отримав восьме місце. Албанія перебуває на сходинці вище, оскільки отримала більше голосів від глядацького голосування.

Нагадаємо, що у фіналі «Євробачення» змагалися 26 країн, а загалом участь взяли 37 країн. Після двох років перерви до участі в конкурсі повернулася Чорногорія. Натомість Молдова не бере участь в конкурсі з фінансових причин. З 2022 року до участі не допускають Росію та Білорусь.

Найбільше дискусій точилося щодо участі у конкурсі Ізраїлю через бомбардування Гази. На відкритті «Євробачення» у Базелі організували кілька акцій проти участі Ізраїлю