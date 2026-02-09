Україна втратила екіпаж гелікоптера Мі-24

У понеділок, 9 лютого, 11 окрема бригада армійської авіації «Херсон» повідомила про втрату екіпажу гелікоптера Мі-24. Військові загинули під час виконання бойового завдання.

«З бойового завдання не повернулися наші побратими — екіпаж гелікоптера Мі-24. Лише найкращі сини України здатні так героїчно боронити Батьківщину і відчайдушно битися в небі з окупантом. Вони були справжніми патріотами, гідними людьми та офіцерами», – йдеться у повідомленні військових.

Мі-24 – ударний гелікоптер, що призначений для підтримки піхотинців. Також відомий під назвою «Крокодил». Він був розроблений у Радянському Союзі, а перший політ здійснив у 1969 році. Гелікоптер перебуває на озброєнні низки країни, у тому числі й України.

Нагадаємо, 18 грудня 2025 року 12 окрема бригада армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка, повідомила про загибель екіпажу вертольота Мі-24. Військові загинули під час виконання бойового завдання.

22 грудня того ж року стало відомо, що командиром екіпажу бойового гелікоптера Мі-24 був Герой України Олександр Шемет. Військовий у квітні 2022 року здійснив останній успішний авіапрорив до оточеного заводу «Азовсталь» в Маріуполі.