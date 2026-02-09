Площу відкрили за участі українських дипломатів

У Франції міську площу Гренобля назвали на честь української поетеси Лесі Українки. Про це повідомило Посольство України у Франції, зазначивши, що ця локація стане місцем українських зустрічей та подій і нагадуванням про солідарність Франції з Україною.

На табличці з новою назвою площі зазначено, що Леся Українка «письменниця, перекладачка, громадська та культурна діячка, піонерка українського феміністичного руху».

Табличка з назвою площі у Греноблі (фото Посольства України у Франції)

Дипломати також підписали декларацію про співпрацю між містами Гренобль і Чернівці та відкрили Сезон української культури «Éclosions d’Ukraine» (Розквіт України).

«До кінця березня у Міжнародному домі Гренобля та інших локаціях відбуватимуться мистецькі заходи, дискусії, кінопокази та виставки, зокрема, фотографа Юрія Біляка, витинанок Дар’ї Альошкіної, дискусії з Андрієм Курковим, а також роботи учнів ліцею Argouges – плакати й малюнки у техніці самчиківського розпису та інші події», – зазначили на сторінці дипломатичного представництва.

До слова, Леся Українка непогано володіла французькою мовою. У 1896 році вона написала французькою замітку La voix d’une prisonnière russe («Голос однієї російської ув’язненої») – звернення до французьких поетів і художників, які вітали у Парижі російського царя Миколу II. Вона просила тітку Людмилу Драгоманову переслати її в редакції французьких газет.