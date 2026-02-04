Ніколя Форісьє та Денис Шмигаль

Франція передасть Україні 150 генераторів протягом лютого, а також надасть 71 млн євро для підтримки енергосектору впродовж 2026 року. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль та пресслужба відомства в середу, 4 лютого.

Під час зустрічі Дениса Шмигаля з міністром-делегатом з питань зовнішньої торгівлі та інвестиційної привабливості при Міністерстві Європи та закордонних справ Французької Республіки Ніколя Форісьє сторони, зокрема, обговорили подальшу підтримку та відновлення енергетичного сектору України.

Український міністр подякував Франції за підтримку залучення 30 млрд євро енергетичної допомоги в межах макрофінансової підтримки ЄС та зазначив, що 46 вантажів генераторів, трансформаторів і аварійного обладнання вже працюють на відновлення енергосистеми.

Ситуація в українській енергосистемі станом на 4 лютого

За даними Міненерго, унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок середи знеструмлені споживачі у Донецькій, Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Чернігівській та Запорізькій областях. Через складні погодні умови без електропостачання залишаються 16 населених пунктів на Одещині.

Енергетики спільно з рятувальниками продовжують відновлювальні роботи на пошкоджених внаслідок попередніх російських атак енергооб’єктах.

По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Через складну ситуацію в деяких регіонах вимушено застосовуються аварійні знеструмлення.