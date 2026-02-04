Трамп заявив, що «бажає завершення війни» з боку Путіна

У вівторок, 3 лютого, президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Владімір Путін «дотримав свого слова» про тимчасове перемир’я щодо ударів по енергетичній інфраструктурі України. Про це американський президент сказав під час зустрічі з журналістами в Білому домі.

«(Перерва в обстрілах енергооб’єктів) тривала з неділі до неділі. Вона закінчилася, і (Путін) завдав їм сильного удару минулої ночі... Він дотримав свого слова. Тиждень – це багато. Ми б погодилися на будь-який строк. Там дуже-дуже холодно», – відповів Трамп.

На уточнювальне питання щодо того, чи бажає він, щоб пауза в ударах по енергетиці продовжувалася, Трамп заявив, що «бажає завершення ним (Путіним – ред.) війни».

Водночас прем’єр-міністр Великої Британії у телефонній розмові з Дональдом Трампом 3 лютого заявив, що Росія завдає варварських ударів по енергооб’єктах України під час морозів.

«Жорстокі атаки Путіна на критично важливу інфраструктуру, зокрема енергетичні системи, стали особливо підлими, коли температура опустилася нижче -20°C», – цитує Стармера пресслужба британського уряду.

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив російського диктатора Владіміра Путіна тимчасово призупинити удари по Україні на тиждень через сильні морози, і той погодився. Зеленський згодом зауважив, що під час дії енергетичного перемир’я російські війська змістили акценти ударів з енергетичної інфраструктури на логістичні об’єкти та цивільну забудову.

Уже 2 лютого, після завершення так званого «енергетичного перемир’я», Росія поновила удари по енергетичній інфраструктурі України. Унаслідок обстрілів у низці регіонів фіксували знеструмлення споживачів.

У вівторок, 3 лютого, Росія завдала найпотужнішого удару по енергетиці з початку року. За даними ДТЕК, удари прийшлися по ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву у Києві, Харкові та Дніпрі. Також ракетами й дронами атаковано обʼєкт ДТЕК Одещини. За даними Повітряних сил для цієї атаки Росія застосувала 71 ракету різного типу та 450 ударних дронів.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що через атаку росіян Україна скоригує роботу переговорної групи «відповідним чином». Він також заявив, що Україна очікує від США реакції на порушення Росії так званого енергетичного перемирʼя.

Як відомо, нові раунди переговорів між США, Україною та Росією в Абу-Дабі заплановані на 4 та 5 лютого. Попередні два раунди тристоронніх переговорів відбулись 23 та 24 січня. Тоді Володимир Зеленський сказав, що «розмови були конструктивними», але не розкрив деталі.