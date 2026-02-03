Україна очікує від США реакції на порушення Росією енергетичного перемирʼя

Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від Сполучених Штатів Америки реакцію на порушення Росії так званого енергетичного перемирʼя. Про це президент України повідомив у вівторок, 3 лютого, під час вечірнього звернення.

Володимир Зеленський зазначив, що президент США Дональд Трамп особисто звертався до Владіміра Путіна з проханням припинити удари по українських енергооб'єктах на час мирних переговорів. Однак попри обіцянку утриматись від обстрілів, Росія в ніч на 3 лютого здійснила наймасованішу атаку на Україну, залучивши рекордну кількість балістичних ракет. Президент України наголосив, що такі дії РФ вказують на несерйозне ставлення до дипломатичних зусиль США. Окремо президент зауважив, що не може довіряти Росії, оскільки та нехтує своїми ж обіцянками.

«Якщо їхнє слово не тримається вже зараз, то чого очікувати далі? Вони брехали й перед цією війною, і повномасштабну війну Росія почала, намагаючись обманути всіх навколо про свої наміри й про Україну, і зараз – навіть у таких деталях, у таких домовленостях з Америкою – знову російський обман. Вони невиправні в Москві. І хочуть скористатися саме холодом, бо не можуть підкорити нас, Україну, своїми штурмами. Ставка Росії на війну повинна отримати відповідь світу», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до російського диктатора Владіміра Путіна з проханням на тиждень припинити атаки на Україну через сильні морози, і той погодився. Вже 30 січня Володимир Зеленський зауважив, що росіяни посилили удари по логістиці та житловим забудовам.

А в ніч на 3 лютого російська армія завдала найпотужнішого удару по енергетичних обʼєктах України від початку 2026 року. Зокрема, під обстріл потрапили ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву у Києві, Харкові та Дніпрі, а також обʼєкт ДТЕК на Одещині. За даними Повітряних сил для цієї атаки Росія застосувала 71 ракету різного типу та 450 ударних дронів.

Вдень 3 лютого Володимир Зеленський повідомив, що через атаку росіян Україна скоригує роботу переговорної групи «відповідним чином».