У Києві спалахнула пожежа в багатоповерхівці

В ніч на вівторок, 3 лютого, російські війська атакували Україну дронами, а також ракетами повітряного та морського базування. Під ударом, зокрема, опинилися Київ та Харків. Про це повідомили обласні військові адміністрації, а також ДСНС України.

У Києві під ворожим ударом опинилися одразу кілька районів. У Дніпровському районі за однією з адрес зруйновано п’ятиповерховий житловий будинок, за іншою – сталася пожежа на території закладу дошкільної освіти.

У Деснянському районі уламки пошкодили адміністративну будівлю та впали на відкриту територію.

У Дарницькому районі виникла пожежа й руйнування на 26-му поверсі багатоповерхівки, внаслідок чого постраждала одна людина. Також пошкоджено фасад і скління житлового будинку, а на іншій локації загорілася складська будівля.

У Печерському районі удар припав на територію автозаправної станції – пошкоджено будівлю АЗС, чотири припарковані автомобілі, лінію електропередач і дорожнє покриття.

У Шевченківському районі спалахнула пожежа в багатоповерхівці, травм зазнали двоє людей.

Рятувальники наголосили, що наразі всі пожежі ліквідовані, а на місцях працюють рятувальники та екстрені служби.

Під ударом опинився і Харків. За словами міського голови Ігоря Терехова, російські війська цілеспрямовано били по об’єктах енергетичної інфраструктури, намагаючись залишити місто без тепла під час сильних морозів.

Через пошкодження ухвалили рішення злити теплоносій у системі теплопостачання 820 будинків, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ, аби не допустити замерзання мереж. Також можливі перебої в роботі міського електротранспорту, влада планує запустити додаткові автобусні маршрути.

У місті цілодобово працюватимуть 101 «Пункт незламності», за потреби відкриють додаткові пункти обігріву.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що внаслідок атаки наразі відомо про двох постраждалих – це чоловіки 27 та 58 років.

Також атаки зазнала Дніпропетровська область. Російські війська застосували безпілотники та ракети. У Дніпрі внаслідок влучання виникла пожежа, зафіксовані пошкодження на території інфраструктурного об’єкта. Крім того, пошкоджено дві приватні оселі, триповерховий житловий будинок і гуртожиток. Руйнування також зафіксовані в інших районах області. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Крім цього, під ударами опинилися об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури на півдні Одеської області. Понад 50 тис. жителів тимчасово залишилися без електропостачання. За попередніми даними, пошкоджено три житлові будинки, а також складські й адміністративні приміщення та легкові автомобілі.

На Вінниччині внаслідок російської атаки зафіксували влучання в обʼєкти критичної інфраструктури, знеструмлено 50 населених пунктів.

Доповнено о 10:16. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 3 лютого ворог використав для атаки:

4 ракети «Циркон»/»Онікс»

32 балістичні ракети «Іскандер-М/С-300»;

7 крилатих ракет Х-22/Х-32,

28 крилатих ракет «Х-101/Іскандер-К»,

450 ударних БпЛА.

Під ударом опинилися Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина та Одещина.

Сили ППО ліквідували 38 ракет та 412 безпілотників різних типів. Однак зафіксовано влучання 27 ракет та 31 ударних БпЛА на 27 локаціях, а також падіння уламків на 17 локаціях.

Нагадаємо, у понеділок, 2 лютого, після завершення так званого «енергетичного перемир’я» Росія знову почала завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок обстрілів у низці регіонів фіксували знеструмлення споживачів.

Президент США Дональд Трамп 29 січня заявив, що попросив російського диктатора Владіміра Путіна тимчасово призупинити удари по Україні на тиждень через сильні морози, і той погодився. Зеленський згодом зауважив, що під час дії енергетичного перемир’я російські війська змістили акценти ударів з енергетичної інфраструктури на логістичні об’єкти та цивільну забудову.