На пошкоджених енергооб’єктах тривають відновлювальні роботи

Після завершення так званого «енергетичного перемир’я» Росія знову почала завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок обстрілів у низці регіонів зафіксовано знеструмлення споживачів. Про це у понеділок, 2 лютого, повідомив заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Через ворожі удари станом на ранок 2 лютого без електропостачання залишилися абоненти у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Наразі на пошкоджених енергооб’єктах тривають відновлювальні роботи, ремонтні бригади працюють у посиленому режимі. Водночас у Києві та Київській області спостерігається дефіцит потужностей.

Також Некрасов зазначив, що через складні погодні умови без світла залишаються понад 160 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Працівники обленерго відновлюють пошкоджені лінії електропередачі цілодобово.

За словами заступника міністра, у деяких регіонах України через напружену ситуацію в енергосистемі тимчасово застосовуються аварійні відключення. Після стабілізації ситуації споживачів планують повернути до прогнозованих погодинних графіків електропостачання.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що в ніч на понеділок, 2 лютого, російські військові атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», а також 171 БпЛА. Силам ППО вдалося ліквідувати 157 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. Однак зафіксували влучання балістичної ракети та 12 ударних безпілотників на 8 локаціях.

Доповнено о 13:10. Президент Володимир Зеленський додав, що протягом доби Росія обстрілювала енергообʼєкти у прифронтових і прикордонних громадах, але, за його словами, цілеспрямованих ударів російських ракет і «шахедів» по енергетичній інфраструктурі не було. Росіяни досі зосереджуються на ураженні логістики.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 29 січня заявив, що попросив російського диктатора Владіміра Путіна тимчасово призупинити удари по Україні на тиждень через сильні морози, і той погодився. Зеленський згодом зауважив, що під час дії енергетичного перемир’я російські війська змістили акценти ударів з енергетичної інфраструктури на логістичні об’єкти та цивільну забудову.