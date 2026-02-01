Росіяни атакували автобус на Дніпропетровщині

Вдень неділі, 1 лютого, російські військові атакували службовий автобус у місті Тернівка на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа. Спочатку повідомлялось про 12 загиблих, однак згодом кількість жертв зросла до 16.

«Ворог поцілив БпЛА поряд зі службовим автобусом одного з підприємств у Павлоградському районі. За попередньою інформацією, загинули 12 людей, ще сім – постраждали», – написав Олександр Ганжа.

На місці удару виникла пожежа, її ліквідували рятувальники.

Глова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив, що росіяни чотирма безпілотниками типу «Шахед» атакували вуглевидобувне підприємство та автобус з шахтарями. Автобус перевозив шахтарів підприємства після зміни.

Доповнено. О 17:37 енергетична компанія «ДТЕК» повідомила, що внаслідок обстрілу загинули 15 шахтарів, ще семеро працівників шахти отримали поранення. Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив, що шестеро поранених перебувають у важкому стані.

«Сьогодні ворог здійснив цинічну та цілеспрямовану атаку на працівників енергетичної сфери на Дніпровщині. Російські дрони вразили службовий автобус одного з енергопідприємств поблизу шахти “Тернівська” в Павлоградському районі на Дніпровщині. В результаті теракту загинули 15 працівників шахти, ще сім поранено», – прокоментував обстріл міністр енергетики Денис Шмигаль.

Доповнено. О 20:43 міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що кількість загиблих зросла до 16. Обстріл також прокоментував президент Володимир Зеленський, він наголосив, що росіяни здійснили удар на тлі мирних зусиль України та США.

«Російській удар по автобусу на Дніпропетровщині – це злочин, злочин показовий, який ще раз демонструє, що саме Росія несе відповідальність за ескалацію. Зло повинно зупинитись», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 1 лютого, росіяни безпілотником атакували приватний будинок у Дніпрі. Внаслідок удару загинули чоловік та жінка.