Президент з українською переговорною командою

Росія скористалася пропозицією США тимчасово зупинити удари по об’єктах енергетичної інфраструктури України не для дипломатії, а щоб накопичити ракети й масовано вдарити в найбільш холодні дні року. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вівторок, 3 лютого.

За його словами, росіяни завдали цілеспрямованого удару по українській енергетиці в ніч на 3 лютого, застосувавши рекордну кількість балістичних ракет.

«Тільки в одному цьому ударі було 32 балістичні ракети, ще 11 ракет інших типів, які заходять на ціль по балістичній траєкторії, 28 крилатих ракет і 450 ударних дронів, більшість із яких – “шахеди» – сказав президент.

Значну частину ворожих цілей вдалось збити українській ППО, однак є влучання в об’єкти енергетики в кількох областях. Найбільших руйнувань та пошкоджень зазнали Харківщина, Дніпровщина, Київ та Київщина, Вінницька та Одеська області, Запоріжжя. Складна ситуація з опаленням у Києві, Харкові, Дніпрі, також у Лозовій на Харківщині.

«Доручив Міністерству енергетики, МВС України та уряду загалом надати обладнання з резервів, а також терміново зв’язатись із партнерами щодо додаткових пакетів підтримки», – сказав президент.

Він також зазначив, що дав завдання для Міністерства оборони та командувача Повітряних сил ЗСУ, а МЗС України доручив активізувати роботу з партнерами для залучення підтримки України.

«Кожен такий удар Росії підтверджує, що ставлення в Москві не змінилося: вони так само розраховують на війну та знищення України й не сприймають дипломатію серйозно. Робота нашої переговорної команди буде скорегована відповідним чином», – заявив Зеленський.

Додамо, що нові раунди переговорів між США, Україною та Росією в Абу-Дабі заплановані на 4 та 5 лютого. Перші два раунди тристоронніх переговорів відбулись 23 та 24 січня. Тоді Володимир Зеленський сказав, що «розмови були конструктивними», але не розкрив деталі.

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив російського диктатора Владіміра Путіна тимчасово призупинити удари по Україні на тиждень через сильні морози, і той погодився. Зеленський згодом зауважив, що під час дії енергетичного перемир’я російські війська змістили акценти ударів з енергетичної інфраструктури на логістичні об’єкти та цивільну забудову.

Уже 2 лютого, після завершення так званого «енергетичного перемир’я», Росія поновила удари по енергетичній інфраструктурі України. Унаслідок обстрілів у низці регіонів фіксували знеструмлення споживачів.

У вівторок, 3 лютого, Росія завдала найпотужнішого удару по енергетиці з початку року. За даними ДТЕК, удари прийшлися по ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву у Києві, Харкові та Дніпрі. Також ракетами й дронами атаковано обʼєкт ДТЕК Одещини.