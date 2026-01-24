В ОАЕ завершились тристоронні переговори між Україною, США та Росією

У суботу, 24 січня, в Абу-Дабі завершився другий раунд перемовин між Україною, США та Росією. Про це повідомила речниця секретаря РНБО Рустема Умрєрова, передає «Європейська правда».

Водночас журналіст Axios Барак Равід з посиланням на українських посадовців повідомив, що тристоронні переговори пройшли «позитивно» та «конструктивно». За його даними, третій раунд перемовин відбудеться наступного тижня.

О 16:00 Володимир Зеленський підтвердив, що «розмови були конструктивними». Головною темою дводенних переговорів були «параметри закінчення війни».

«Дуже ціную, що є усвідомлення необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни й дотриманням реальної безпеки.Американська сторона порушувала питання можливих форматів утвердження параметрів закінчення війни та необхідних для цього безпекових обставин», – розповів Володимир Зеленський.

За словами президента, всі делегації відзвітують у своїх столицях щодо «кожного з аспектів перемовин» та узгодять з лідерами подальші кроки.

«Військові визначили перелік питань на можливу наступну зустріч. За умови готовності рухатись далі – а Україна готова – відбудуться наступні зустрічі, і потенційно – наступного тижня», – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у пʼятницю, 23 січня, в ОАЕ відбувся перший раунд переговорів за участі України, США та Росії. Того дня президент України назвав зустріч «важливою», однак наголосив, що висновки робити зарано. Після її завершення секретар РНБО Рустем Умєров, який очолює українську переговорну групу, повідомив, що зустріч була присвячена «параметрам закінчення російської війни та подальшій логіці переговорного процесу з метою просування до достойного і тривалого миру». Однак деталей перемовин Рустем Умєров не розкрив.

Тристороннім перемовинам передувала зустріч американської делегації у складі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським диктатором Владіміром Путіним. Після цих перемовин прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що для завершення війни Україна має вивести свою армію з території Донецької області.

Також перед тристороннім форматом переговорів відбулась зустріч президентів України та США. Лідери обох країн назвали її «хорошою». Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів з Дональдом Трампом домовився про постачання Україні ракет для системи протиповітряної оборони Patriot.