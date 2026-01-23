23 січня в ОАЕ відбувся першиій раунд перемовин між Україною, США та Росією

Володимир Зеленський майже щогодини отримує доповіді від української команди перемовників, яка бере участь у зустрічі з делегаціями США та Росії в Абу-Дабі. Про це президент України повідомив під час традиційного вечірнього звернення.

Володимир Зеленський повідомив, що сторони вже провели «важливу розмову», під час якої обговорювали параметри завершення війни. На сьогоднішній зустрічі Україну представляли голова РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу Президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Президент запевнив, що українська делегація регулярно звітує про перебіг подій в ОАЕ.

«Зараз у них має бути принаймні частина відповідей від Росії, і головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала. Українські позиції чіткі. Рамки для діалогу я визначив для нашої делегації», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що про результати перемовин говорити ще зарано, й вони продовжаться у суботу, 24 січня. До української переговорної групи долучаться начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов та представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький. Зеленський наголосив, що Росія також має прагнути завершення війни.

«Ми подивимось, як розмова піде завтра і які будуть результати. Треба, щоб не тільки українське бажання було закінчити цю війну, досягти повної безпеки, – щоб і в Росії схоже бажання якось все ж таки народилося», – наголосив Володимир Зеленський.

Доповнено. О 21:41 очільник української делегації Рустем Умєров повідомив про завершення тристоронніх переговорів. США на зустрічі представляли Стів Віткофф, Джаред Кушнер, керівник Федеральної служби закупівель Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. З боку російської сторони участь у перемовинах брали представники воєнної розвідки та армії.

«Зустріч була присвячена параметрам закінчення російської війни та подальшій логіці переговорного процесу з метою просування до достойного і тривалого миру. Завтра будуть ще зустрічі. Українська команда діє злагоджено в рамках завдань, які були поставлені президентом Зеленським. Готові працювати в різних форматах залежно від перебігу діалогу», – написав Рустем Умєров.

Нагадаємо, 22 січня у Москві американська делегація у складі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера провела перемовини із російським диктатором Владіміром Путіним, що тривали понад три години. Під час зустрічі сторони обговорювали план щодо завершення війни, який складається з 20 пунктів. Наступного дня, 23 січня, прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що для завершення війни Україна має вивести військових з території Донецької області.

Вдень 23 січня Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами розповів, що темою тристоронніх переговорів між США, Україною та Росією в Абу-Дабі буде ситуація на Донбасі.