Президент зазначив, що перебуває на постійному зв’язку з керівником переговорної групи Рустемом Умєровим

Ключовою темою тристоронніх переговорів між США, Україною та Росією, які відбудуться в Абу-Дабі, є ситуація на Донбасі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в п’ятницю, 23 січня, цитує hromadske.

«Питання Донбасу будуть обговорювати в модальності, як три сторони це бачать, в Абу-Дабі сьогодні й завтра. З керівником групи Умєровим говорив – він буде мені на кожному етапі тих чи інших розмов або домовленостей давати відповідні сигнали. Будемо ділитися з вами», – сказав Зеленський.

Окрім цього, президент повідомив про фіналізацію так званих «гарантій безпеки» для України. За його словами, це питання обговорювалось під час зустрічі президентів США та України на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі 22 січня.

Зеленський наголосив, що для української сторони важливо отримати пакет документів щодо «пакета процвітання», аби чітко розуміти джерела фінансування для відбудови України.

Нагадаємо, на переговорах в ОАЕ 23-24 січня Україну представлятимуть секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

22 січня спецпосланці Дональда Трампа – Стів Віткофф та Джаред Кушер – відвідали Москву для мирних переговорів із президентом Росії Владіміром Путіним. Також раніше американці поспілкувались з українською командою.

За словами Віткоффа, президент США обговорював з Україною можливість створення «безмитної зони» між країнами. Імовірно, йшлося про так звану «вільну економічну зону» на Донбасі. Про цей формат раніше розповідав і Володимир Зеленський.