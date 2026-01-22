Президент Дональд Трамп розглядає можливість створення «безмитної зони» з Україною. Про це заявив спецпредставник американського президента Стів Віткофф під час заходу «Український сніданок» на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передають NewsRadio Halifax, «РБК-Україна» 22 січня.

За словами Віткоффа, створення цієї зони сприяло б розвитку промисловості в умовах післявоєнного відновлення України.

«Президент говорив про безмитну зону для України, яка, на мою думку, могла б змінити ситуацію», – сказав спецпредставник США, маючи на увазі, ймовірно, так звану «вільну економічну зону» на Донбасі.

«Ви побачите, як промисловість масово перейде в цей регіон. Ви побачите, як промисловість почне масово переміщатися до цього регіону. Уявіть, що ви отримуєте конкурентну перевагу, оскільки не сплачуєте мита при ввезенні товарів до США», – додав він.

Відомо, що 22 січня спецпосланці Дональда Трампа – Стів Віткофф та Джаред Кушер – відвідають Москву для мирних переговорів із президентом Росії Владіміром Путіним. Після цього американці поїдуть до Абу-Дабі, де переговори продовжаться на рівні робочих груп, зокрема, за участі військових. Віткофф також відзначив прогрес у перемовинах і високо оцінив українську команду перемовників.

Нагадаємо, 9 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вивчає запропоновану США ініціативу щодо створення вільної економічної зони на Донбасі. Він назвав це водночас «складним, але справедливим» форматом.