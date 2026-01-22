Зустріч політиків тривала близько години

У швейцарському Давосі 22 січня відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Зустріч відбулась на полях Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ). Про це повідомив речник українського президента Сергій Никифоров в коментарі «Європейській правді».

За даними медіа, зустріч тривала орієнтовно 50 хвилин. Наприкінці лідери «трохи поспілкувалися тет-а-тет».

Радник президента України Дмитро Литвин назвав зустріч хорошою.

Після зустрічі Дональд Трамп повідомив журналістам, що зустріч пройшла добре.

«Війна має закінчитися. Ми сподіваємося, що вона закінчиться. Багато людей гине», – сказав Трамп, зазначивши, що «попереду багато шляхів до припинення війни з Росією».

Раніше повідомлялось, що зустріч Зеленського та Трампа буде присвячена обговоренню «мирного плану» США щодо завершення війни в Україні.

Після зустрічі з Трампом Зеленський має запланований виступ в межах ВЕФ. Також президент візьме участь у панельному засіданні International Advisory Council for Ukraine' s Recovery. У рамках заходу він зустрінеться із представниками енергетичних компаній.

Оновлено. Відповідаючи на питання щодо того, як пройшла його зустріч з Трампом, Зеленський зазначив, що вона пройшла «в інтересах моєї країни» і була хорошою завдяки президенту Дональду Трампу.

«Відверто, я думаю, що зустріч дуже важлива. Нам дуже потрібні США в нашому кораблі, який, я сподіваюся, іде до миру, а також вони потрібні для майбутнього та гарантій безпеки… Сьогодні Америка дуже сильна. І я думаю, що наші команди дуже добре попрацювали», – розповів Зеленський.

До слова, 22 січня спецпосланці Дональда Трампа – Стів Віткофф та Джаред Кушер – відвідають Москву для мирних переговорів із президентом Росії Владіміром Путіним. Після цього американці поїдуть до Абу-Дабі, де переговори продовжаться на рівні робочих груп. За словами Володимира Зеленського, 23 та 24 січня в Еміратах відбудеться тристороння зустріч за участі представників США, України та Росії. На переговорах Україну представлятимуть секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Під час «Українського сніданку» на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі Віткофф також відзначив прогрес у перемовинах і високо оцінив українську команду перемовників.