Інцидент стався у Новомилятинській школі

Поліція проводить перевірку за фактом насильства вчительки щодо учня у Новомилятинській середній школі Буської громади на Львівщині.

Як повідомили у вівторок, 10 березня, у поліції Львівщини, у соцмережах з’явилося відео, як вчителька під час уроку вчиняє фізичне та психологічне насильство щодо одного з учнів. За цим фактом правоохоронці розпочали перевірку.

«Попередньо встановлено, що подія сталася напередодні в загальноосвітній школі одного із сіл Буської територіальної громади Золочівського району під час уроку іноземної мови у п’ятому класі. Наразі перевірка триває. Відомості про подію внесені до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події», – йдеться в повідомленні поліції.

Після завершення перевірки поліцейські визначатимуть правову кваліфікацію події. За даними ZAXID.NET, інцидент стався у Новомилятинській школі.